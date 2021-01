“Netanyahu kirli bir oyun peşinde”

Münübe Yılmaz

Netanyahu’nun rakibi Eski Eğitim Bakanı Gideon Saar, İsrail başbakanının kendisine karşı kirli bir oyun peşinde olduğunu iddia etti. The Times of Israel’e verdiği röportajda Netanyahu ve destekçilerinin kendisine ve ailesine zarar vermeye teşebbüs ettiğini söyleyen Saar, Netanyahu’nun kendisine muhalif olanların itibarını kirletmeye çalıştığını iddia etti. Daha önce Eğitim Bakanı olarak da çalışan Saar “ Bugün Netanyahu’nun koltuğundan ayrılmasını ulusun öncelikli bir meselesi olarak görüyorum” ifadesinde bulundu. Aralık ayının başında Knesset’ten istifa ederek New Hope Partisi’ni kuran Saar İsrail medyasının büyük bir bölümünün de Netanyahu tarafından yönetildiğine dikkat çekti. 15 yıldır İsrail’i yöneten Netanyahu’nun kendi menfaatini ülkenin iyiliğinin önünde tuttuğunu aktaran Saar, Netanyahu’nun kendi menfaati için ülke hazinesini kullandığını ve görevde olmasının tüm İsrailliler için büyük bir tehlike olduğunu söyledi.