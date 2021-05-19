Netanyahu katliamı bitirmek için Biden'dan 3 gün daha istedi!

Katliamın en büyük destekçisi ABD Başkanı Joe Biden, partisinde de yükselen tepkiler nedeniyle zor durumda.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları bitirmek için ABD yönetiminden 2-3 gün süre istediği belirtildi. İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki ateşkes konusunu yakından takip eden Batılı kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD’li yetkililer, pazar ve pazartesi Netanyahu’dan Gazze’ye yönelik saldırıları sonlandırmasını istedi.

Saldırılar sürecek

Netanyahu ise İsrail ordusunun, Gazze’deki hedefleri vurarak yürüttüğü operasyonu tamamlamak için 2-3 güne ihtiyacı olduğunu söyledi. Adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, söz konusu bilgilere rağmen yine de İsrail’in Gazze saldırılarının bugün ya da perşembe günü kesin biteceğini teyit edemedi. Öte yandan İsrail’in Walla News gazetesi muhabirlerinden Barak Rafid da bugün CNN kanalında, İsrailli yetkilileri kaynak göstererek benzer bir bilgi paylaştı.

ABD yönetimi bitsin istiyor!

İsrailli yetkililerin Gazze operasyonunu tamamlamak için 24 ila 48 saate ihtiyacı olduğunu, daha sonra saldırıları durduracağını aktaran Rafid, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail’e mesajının, “operasyon süresinin dolmaya başladığı” yönünde olduğunu kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden, önceki akşam İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede ateşkesin sağlanmasını desteklediğini belirmişti.

Biden katile arka çıkmıştı

Biden’ın görüşmede, “Ayırt gözetmeksizin yapılan roket saldırıları karşısında İsrail’in kendini savunma hakkına kati desteğini dile getirdiği” belirtilen açıklamada, “Başkan Biden, bir ateşkese olan desteğini dile getirdi ve bu sona giden yolda ABD’nin Mısır ve diğer ortaklarıyla diyaloğunu ele aldı.” ifadeleri kullanılmıştı.

Katliama devam edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonun devam etmesi konusunda kararlı olduğunu belirttiği bildirildi. Görüşmede Netanyahu, Biden’a “İsrail vatandaşlarının güvenliğini yeniden sağlamak için operasyonun hedefine ulaşması konusunda kararlı olduğunu” aktardı.