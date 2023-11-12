Netanyahu iyice azıttı! Arap liderlere tehdit: İktidarlarınızı korumak istiyorsanız...

İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar, 37. gününde şiddetlenerek sürerken, İsrail Başbakanı Netanyahu katliama tepki gösteren Arap ülkelerinin liderlerini çirkin sözlerle hedef aldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. Hedef gözetmeyen İşgalci İsrail, binlerce kadın ve çocuğu katletti.

Gazze'de katliama imza atan İsrail'e dünyanın dört bir yanından tepkiler çığ gibi büyüyor.

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Gazze'de savaş suçu işleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Arap ülkelerinin liderlerini açık açık tehdit etti.

Netanyahu: Yapabileceğiniz tek şey var...

Netanyahu açıklamasında, ''Arap liderlerine söylüyorum. Eğer iktidarlarınızı korumak istiyorsanız, yapabileceğiniz tek şey var. O da sesinizi kesmek.'' ifadelerini kullandı.