  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Netanyahu: İsrail, İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek
Aktüel

Netanyahu: İsrail, İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: - "İran'ın taahhütlerini ihlal etmeye devam etme, zenginleştirme seviyesini yükseltme ve yeraltında uranyumu zenginleştirme konusundaki endüstriyel yeteneğini geliştirme kararı, askeri bir nükleer program geliştirme niyetinin sürekli olarak gerçekleştirilmesi dışında hiçbir şekilde açıklanamaz"

Yeniakit Publisher
2021-01-04 15:40:58 -
Netanyahu: İsrail, İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tahran yönetiminin Fordo Nükleer Tesisi'nde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme faaliyetine resmen başlandığını duyurması ile ilgili olarak, "İsrail, İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek." dedi.

Netanyahu, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'nde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme faaliyetine resmen başlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın yüzde 20 oranında uranyumu zenginleştirmeye başlamasına tepki gösteren Netanyahu, "İran'ın taahhütlerini ihlal etmeye devam etme, zenginleştirme seviyesini yükseltme ve yeraltında uranyumu zenginleştirme konusundaki endüstriyel yeteneğini geliştirme kararı, askeri bir nükleer program geliştirme niyetinin sürekli olarak gerçekleştirilmesi dışında hiçbir şekilde açıklanamaz. İsrail, İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek." ifadelerini kullandı.

İran medyası, Fordo Nükleer Tesisi'nde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme faaliyetine resmen başlandığını duyurmuştu.

P5+1 ülkeleriyle İran arasında 2015'te yapılan nükleer anlaşma, Tahran yönetimine uranyumu en fazla yüzde 3,67 zenginleştirebilme izni veriyordu. ABD'nin yaptırımlarına karşı anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 4,5 oranında tutuyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
PKK'da kan donduran 'tecavüz' çığlığı! Derede yıkanırken...
Gündem

PKK'da kan donduran 'tecavüz' çığlığı! Derede yıkanırken...

2013'te terör örgütüne katılan B.T. kod adlı kadın terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu ve verdiği ifadelerde; örgüt içindeki iğrenç tec..
Kadir Topbaş'tan üzen haber: Diyalize bağlandı
Sağlık

Kadir Topbaş'tan üzen haber: Diyalize bağlandı

16 Kasım'dan bu yana koronavirüs tedavisi hastanede devam eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın diyaliz makinesine ..
Şamil Tayyar'dan çarpıcı uyarı: Böyle bir tehlike var
Siyaset

Şamil Tayyar'dan çarpıcı uyarı: Böyle bir tehlike var

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, CHP yandaşı Can Ataklı'nın skandal darbe çıkışı sonrası çarpıcı bir uyarıda bulundu.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay