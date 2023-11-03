  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mücahid Ebu Ubeyde: Netenyahu kendi halkını kandırıyor!

Çin, AB ve ABD'den ortak çalışma için açık açık mesajı: Yapay zeka zirvesi! Anlaşma tamam, resmen duyuruldu!

Ümmet kan ağlarken Riyad'dan gelen görüntü 'yazıklar olsun' dedirtti!

Gazze'de ateşkes olacak mı? Biden'dan flaş açıklama

Kassam mücahidleri siyoniste Gazze'yi dar etti!

Araç sahipleri oraya sık sık gidiyor! Alpet: 22 yıllık akaryakıt istasyonu satışa çıkardı! Satın alacaklar

Katil İsrail Kudüs Hastanesi'nin yakınını yine vurdu!

Ünlü milyarderden kötü haber: Bu kez eski Credit Suisse bankacısı iflas etti! İflas edenler listesine girdi

Dolar ve altın için her tahmini tutan Altın uzmanı Hatice Kolçak'tan şok eden tahmin! Gram altın uyarısı: 3 bin TL olacak dedi!

Genetik ve çevresel olan kanserin silahı: Siyah bal! Gribe neden olan pek çok virüs ile savaşıyor
Dünya Netanyahu ile ordu arasında yeni kriz
Dünya

Netanyahu ile ordu arasında yeni kriz

Yeniakit Publisher
2023-11-03 08:04:00 -
Netanyahu ile ordu arasında yeni kriz

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin, Gazze Şeridi’ne hastanelerde kullanılmak üzere akaryakıt girişine izin verileceğini açıklamasının ardından İsrail Başbakanlığı Halevi’yi yalanlayarak, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun böyle bir transfere onay vermediği vurgulandı.

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’de, Başbakanlık ile Genelkurmay Başkanlığı arasında Gazze Şeridi’ne “akaryakıt” tedariki konusunda anlaşmazlık yaşanıyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi yaptığı açıklamada, akaryakıtın bitmesi halinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelerde kullanılmak üzere akaryakıtın bölgeye tedarikine izin verileceğini belirterek, "Bu noktaya kadar akaryakıt girişine izin vermedik. Her gün Gazze Şeridi’ndeki durumu kontrol ediyoruz.

Bir haftadan fazla süredir bize hastanelerdeki yakıtın biteceğini söylüyorlar ama bitmedi. O gün geldiğinde, yakıt hastanelere gözetim altında aktarılacak ve bunun Hamas'ın askeri amaçlarına hizmet etmemesini sağlamak için her şeyi yapacağız” dedi.

Halevi’nin açıklamasının ardından harekete geçen İsrail Başbakanlığı, Halevi’nin açıklamalarını yalanlayarak, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun böyle bir transfere onay vermediğini vurguladı.

Refah Sınır Kapısı üzerinden 21 Ekim’den bu yana Mısır’dan Gazze Şeridi’ne geçen yardım tırlarının bölgeye akaryakıt tedarik etmesine izin verilmiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bahreyn'den flaş İsrail adımı!
Bahreyn'den flaş İsrail adımı!

Gündem

Bahreyn'den flaş İsrail adımı!

Dünyayı ikna edemiyoruz! İsrail gazetesinden çarpıcı analiz gündemi altüst etti
Dünyayı ikna edemiyoruz! İsrail gazetesinden çarpıcı analiz gündemi altüst etti

Aktüel

Dünyayı ikna edemiyoruz! İsrail gazetesinden çarpıcı analiz gündemi altüst etti

Demir Kubbe'yi aşan roket İsrail'e düştü!
Demir Kubbe'yi aşan roket İsrail'e düştü!

Dünya

Demir Kubbe'yi aşan roket İsrail'e düştü!

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, İsrail'e "beyaz fosfor bombası" tepkisi
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, İsrail'e "beyaz fosfor bombası" tepkisi

Dünya

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, İsrail'e "beyaz fosfor bombası" tepkisi

Pentagon'dan İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes açıklaması
Pentagon'dan İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes açıklaması

Dünya

Pentagon'dan İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23