Netanyahu ile ordu arasında yeni kriz

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’de, Başbakanlık ile Genelkurmay Başkanlığı arasında Gazze Şeridi’ne “akaryakıt” tedariki konusunda anlaşmazlık yaşanıyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi yaptığı açıklamada, akaryakıtın bitmesi halinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelerde kullanılmak üzere akaryakıtın bölgeye tedarikine izin verileceğini belirterek, "Bu noktaya kadar akaryakıt girişine izin vermedik. Her gün Gazze Şeridi’ndeki durumu kontrol ediyoruz.

Bir haftadan fazla süredir bize hastanelerdeki yakıtın biteceğini söylüyorlar ama bitmedi. O gün geldiğinde, yakıt hastanelere gözetim altında aktarılacak ve bunun Hamas'ın askeri amaçlarına hizmet etmemesini sağlamak için her şeyi yapacağız” dedi.

Halevi’nin açıklamasının ardından harekete geçen İsrail Başbakanlığı, Halevi’nin açıklamalarını yalanlayarak, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun böyle bir transfere onay vermediğini vurguladı.

Refah Sınır Kapısı üzerinden 21 Ekim’den bu yana Mısır’dan Gazze Şeridi’ne geçen yardım tırlarının bölgeye akaryakıt tedarik etmesine izin verilmiyor.

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