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Dünya Netanyahu ile Lapid birbirlerine savaş ilan ettiler! Binlerce mazlumun ahını aldınız, şimdi yiyin birbirinizi
Dünya

Netanyahu ile Lapid birbirlerine savaş ilan ettiler! Binlerce mazlumun ahını aldınız, şimdi yiyin birbirinizi

İsrail’de iktidar ile muhalefet birbirlerine karşı savaş ilan ettiler. İktidardan muhalefet saflarına geçmeye hazırlanan partiler, aşırı sağcı Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu başbakanlığında kurulacak hükümete karşı "birlikte savaşma" sözü verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 11:22:00 - 2022-12-27 11:23:17
Netanyahu ile Lapid birbirlerine savaş ilan ettiler! Binlerce mazlumun ahını aldınız, şimdi yiyin birbirinizi

Likud lideri Netanyahu ise yaptığı bir televizyon konuşmasında, Lapid'e seslenerek "halkı kendisine karşı kışkırtma girişimlerine son verme ve yönetimi "düzgün" şekilde devretme çağrısında bulundu.

Görevi Netanyahu liderliğindeki hükümete devredecek koalisyon ortakları, Gelecek Var Partisi lideri ve Başbakan Yair Lapid, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Benny Gantz, İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, İşçi Partisi Genel Başkanı Merav Michaeli ve Birleşik Liste lideri Mansur Abbas, gerçekleştirdikleri toplantının ardından ortak açıklama yayımladı.

Ortak açıklamada, "Bugünlerde şekillenen, İsrail'i içeriden bölecek demokrasi karşıtı karanlık hükümete karşı birlikte savaşacağız." ifadelerini kullanan liderler, yeniden yönetime geldikleri takdirde "demokrasiye, güvenliğe, ekonomiye ve İsrail toplumuna zarar veren her yasayı iptal etme" vaadinde bulundu.

Likud lideri Netanyahu ise yaptığı televizyon konuşmasında, Lapid'e seslenerek "halkı kendisine karşı kışkırtma girişimlerine" son verme ve yönetimi "düzgün" şekilde devretme çağrısında bulundu.

Netanyahu, "Seçimi kaybetme aslında demokrasinin özüdür. Sen (Lapid) halkın kararını reddediyor ve yalanlarla halkı bana karşı kışkırtıyorsun." diye konuştu.

İSRAİL'DEKİ SEÇİMLERDE NETANYAHU BLOKUNUN ZAFERİ

İsrail'de 1 Kasım'daki seçimlerin ardından Likud Partisi 32, aşırı sağcı müttefikleri Dini Siyonizm, Yahudilik Gücü ve Noam'ın listesi 14, Ultra Ortodoks partiler; Şas 11 ve Birleşik Tevrat Yahudilik 7 milletvekili çıkarmış, böylece Netanyahu bloku 120 sandalyeli Mecliste 64 sandalye kazanarak çoğunluğu elde etmişti.

Netanyahu'nun yeni kabinesinde, Ultra Ortodoks Yahudi partilerden Şas ve Birleşik Tevrat Yahudilik ile aşırı sağcı, ırkçı ve şiddet yanlısı politikalarıyla bilinen Dini Siyonizm, Yahudilik Gücü ve Noam partileri yer alıyor.

İsrail basınına göre, Netanyahu'nun kabinesi için 29 Aralık'ta Mecliste güven oylaması yapılması bekleniyor. Netanyahu'nun güvenoyu alması halinde Başbakan Lapid de muhalefetin liderliğine geçmiş olacak.

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Yorumlar

Ziya

Yiyin bir birinizi yahudi köpekleri

Rabia Zafer

KAHROLSUN İSRAİL.
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