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Gündem Netanyahu ile ABD Savunma Bakanı arasında kritik görüşme! O detay dikkatlerden kaçmadı
Gündem

Netanyahu ile ABD Savunma Bakanı arasında kritik görüşme! O detay dikkatlerden kaçmadı

Yeniakit Publisher
2023-12-18 16:53:00 - 2023-12-18 17:08:25

Biden-Netanyahu geriliminin ardından ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Daha önceki ziyaretlerde samimi ikili samimi görüntüler verirken yeni gerginliğin ardından yapılan görüşmede Netanyahu'nun asık suratı dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesini ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinin aktardığına göre Netanyahu, ABD Savunma Bakanı Austin ile Tel Aviv’de görüştü.

Görüşmeye, İsrail tarafından, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ABD heyetinden Genelkurmay Başkanı Charles Brown ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi Yardımcısı Stephanie Hallett katıldı.

Görüşmenin ardından İsrailli ve ABD’li yetkililerin, İsrail hükümeti "Savaş Kabinesi" üyelerinin katılımıyla, Gazze'deki savaşla ilgili gündemdeki konuları ele almak ve Orta Doğu'daki bölgesel sorunları tartışmak üzere genişletilmiş bir toplantı yapacağı aktarıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Netanyahu'nun asık surat ifadesi

Austin ile daha önce de bir araya gelen ve samimi pozlar veren Netanyahu'nun Biden ile yaşadığı gerilimin ardından görüşmedeki asık surat ifadesi dikkat çekti.

Netanyahu'dan ilk görüşmede samimi görüntü

Netanyahu, Austin ile 13 Ekim'de gerçekleştirdiği ilk görüşmede, kendisini samimi bir şekilde karşılamış ve "Bugün sizi gördüğüme çok sevindim. Başkan'ın, sizin, Bakan Blinken'ın, Amerikan halkının ve Amerikan hükümetinin güçlü duruşunu çok takdir ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

13 Ekim'deki 'samimi' görüşmeden kare:

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