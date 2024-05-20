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Gündem Netanyahu için yakalama kararı başvurusu! Türkiye'den jet hızında açıklama
Gündem

Netanyahu için yakalama kararı başvurusu! Türkiye'den jet hızında açıklama

Yeniakit Publisher
2024-05-20 17:30:00 - 2024-05-20 17:36:23
Netanyahu için yakalama kararı başvurusu! Türkiye'den jet hızında açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için işledikleri savaş ve insanlık suçları nedeniyle yakalama kararı başvurusunda bulunması, gecikmiş ancak olumlu bir karardır. Masum insanları hedef alan İsrailli yetkililer, en kısa sürede hukuk önüne çıkarılmalıdır ve hesap vermeleri sağlanmalıdır.' dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için işledikleri savaş ve insanlık suçları nedeniyle yakalama kararı başvurusunda bulunması, gecikmiş ancak olumlu bir karardır. İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Refah bölgesinde yaptığı saldırılarla uluslararası hukuku ayaklar altına almakta, en temel insan hakları olan yaşam hakkını, mülkiyet hakkını, güvenlik hakkını, din ve vicdan özgürlüğünü yok saymaktadır. Masum insanları hedef alan İsrailli yetkililer, en kısa sürede hukuk önüne çıkarılmalıdır ve hesap vermeleri sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, "Türkiye olarak, daima işgalci İsrail'in adaletsizliklerini, yaptığı soykırımı, işlediği insanlık suçlarını gündemde tutmaya devam edecek, Filistinli kardeşlerimizin haklı davasında yanında olmayı sürdüreceğiz. 1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin devletinin varlığının kabul edilmesi ve Filistinli kardeşlerimizin kendi ülkelerinde özgürce ve insan onuruna yakışır bir şekilde yaşaması için çaba göstermekten geri durmayacağız" dedi.

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Netanyahu için yakalama kararı başvurusu! Türkiye'den jet hızında açıklama

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