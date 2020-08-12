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Dünya

Netanyahu: Hizbullah, Lübnan'daki krizi İsrail'le kriz yaratarak aşabileceğine inanıyorsa bu büyük hata olacaktır

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın Lübnan'daki krizi İsrail ile bir kriz çıkararak aşmaya çalışmasının büyük bir hata olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 09:08:00 -
Netanyahu: Hizbullah, Lübnan'daki krizi İsrail'le kriz yaratarak aşabileceğine inanıyorsa bu büyük hata olacaktır

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Netanyahu, Hatzerim Hava Üssü'nde yaptığı açıklamada "Hizbullah, Lübnan'daki krizi İsrail'le kriz yaratarak aşabileceğine inanıyorsa, bu büyük bir hata olacaktır." dedi.

Netanyahu, "Beyrut Limanı'ndaki patlama gibi felaketleri önlemek için Lübnan'ın Hizbullah tarafından gizlenen patlayıcı madde ve roketleri sivil alanlardan uzak tutması gerektiğini" ifade etti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada 171 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve 30-40 kişinin kayıp olduğu bildirilmişti.



 

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