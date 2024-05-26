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Gündem Netanyahu hakkında tutuklama talebi sonrası UCM Başsavcısı'ndan yeni mesaj
Gündem

Netanyahu hakkında tutuklama talebi sonrası UCM Başsavcısı'ndan yeni mesaj

Yeniakit Publisher
2024-05-26 15:31:00 -
Netanyahu hakkında tutuklama talebi sonrası UCM Başsavcısı'ndan yeni mesaj

İsrail Başbakanı Netanyahu için tutuklama emri talep eden Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Khan, yeni bir röportaj ile sessizliğini bozdu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısı Karim Khan, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve üç Hamas lideri için tutuklama emri talep edeceğini açıklamasının ardından ilk röportajını verdi.

İngiliz The Sunday Times'a konuşan Khan 'İsrail'in kendi halkını koruma ve rehineleri geri alma hakkı var. Ancak hiç kimsenin savaş suçları veya insanlığa karşı suç işleme izni yok' dedi.

Khan, tutuklama emirleri çıkarıldığı takdirde dünyanın bunları uygulama sorumluluğunun olduğunun altını çizdi ve 'Devletler harekete geçmezse bunun çok büyük sonuçları olur' dedi.

TEL AVİV’DE 80 BİN KİŞİ NETANYAHU HÜKÜMETİNE KARŞI TOPLANDI

İsrail’in başkenti Tel Avvi’de gerçekleştirilen hükümet karşıtı gösterilere 80 bin kişi katılırken, polis ve göstericiler arasında yaşanan arbedede 1 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.
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