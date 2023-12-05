Netanyahu, Gazze planını açıkladı: İsrail, Gazze’yi ilhak ediyor

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye düzenlenen saldırılardan sonra burada Filistin otoritesi istemediklerini söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Netanyahu, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonrası planlarına ilişkin ABD tarafına bilgi verdi.

Filistin otoritesinin Gazze yönetiminden muaf tutulmasını planlayan Netanyahu, liderliğini yaptığı Likud Partisi üyelerine bu haftaki toplantıda, "savaş sonrası Filistin yönetiminin Gazze'de herhangi bir kontrolüne karşı olduğunu" kaydetti.

ABD yönetimine Gazze'ye yönelik saldırıların ardından burada Filistin otoritesinin olmayacağı mesajını ileten Netanyahu, "Savaş sonrası Gazze'de yeniden bir Filistin otoritesi olmayacak, hatta hiçbir Filistin otoritesi olmayacak." ifadesini kullandı.

ABD yönetimi ise İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin geleceği için burada yönetimin kimde olacağı konusunda karışık sinyaller veriyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dünkü açıklamasında, İsrail'in saldırıları sona erdiğinde mevcut "Filistin Yönetimi'nin" Gazze'yi yönetecek güvenilirliğe sahip olmadığını savunarak, "Gazze'de yönetim nasıl olursa olsun, Filistin halkının isteklerine yanıt vermelidir ve şu anda Filistin Yönetimi bu güvenilirliğe sahip değil." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu daha önce de Gazze'de işgal sona erdiğinde "Filistin yönetiminin Gazze'ye dönmesine izin vermeyi planlamadığı" şeklinde açıklamalar yapmıştı.