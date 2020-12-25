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Aktüel Netanyahu Fas Kralı 6'ncı Muhammed'i İsrail'e davet etti
Aktüel

Netanyahu Fas Kralı 6'ncı Muhammed'i İsrail'e davet etti

Yeniakit Publisher
2020-12-25 22:33:13 -
Netanyahu Fas Kralı 6'ncı Muhammed'i İsrail'e davet etti

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fas Kralı 6'ncı Muhammed'i ülkesine davet etti.

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, Netanyahu ile Kral 6'ncı Muhammed telefonla görüştü.

Görüşmede iki lider, Fas ile İsrail arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasına değindi.

Netanyahu, 6'ncı Muhammed'i ülkesine davet ederken, resmi ziyaret kapsamında Rabat'a giden İsrailli ve ABD'li heyeti ağırlaması nedeniyle de teşekkür etti.

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, 10 Aralık'ta İsrail ile resmi ikili temasların ve diplomatik ilişkilerin "mümkün olan en kısa sürede" yeniden başlayacağını duyurmuştu.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat ve ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner'in öncülüğündeki İsrailli ve ABD'li yetkililer, 22 Aralık'ta resmi ziyaret kapsamında Fas'a gitmişti.

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