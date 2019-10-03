Netanyahu eli boş döndü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman arasındaki koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

Koalisyon hükümeti kurma görüşmeleri kapsamında Netanyahu, eski Savunma Bakanı Liberman ile Batı Kudüs'teki Başbakan Ofisi'nde bir araya geldi.

Liberman, Netanyahu'ya Benny Ganzt liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı'yla koalisyon hükümeti kurmasını önerirken, Netanyahu ise Liberman'dan kendisinin liderliğinde sağ partilerden oluşacak koalisyona katılmasını istedi.

Ultra Ortodoks Yahudileri istemiyor

Görüşmenin ardından Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapılan açıklamada, iki lider arasındaki toplantıda koalisyon hükümetini kurma konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilemediği belirtildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Mecliste 8 milletvekili bulunan ve koalisyon görüşmelerinde kilit role sahip İsrail Evimiz Partisinin lideri Liberman, Ultra Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas ve Birleşik Tevrat partilerinin koalisyonda yer almasına karşı çıkıyor.

Netanyahu ise söz konusu bu iki partinin kurulacak koalisyon hükümetinde yer almasında ısrar ediyor.

Partisi seçimleri önde tamamlayan Gantz, Netanyahu ile çarşamba günü yapacağı koalisyon görüşmesine katılmama kararı almıştı.

Mavi-Beyaz İttifakı'ndan daha önce yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun güç paylaşımı konusunda isteksiz olduğu iddia edilmiş, bu nedenle de Gantz'ın kendisiyle görüşmeye katılmama kararı aldığı ifade edilmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, 25 Eylül'de koalisyon hükümetini kurma görevini partisi seçimlerden ikinci çıkan ancak Meclise giren üç sağ partinin desteğini arkasına alan Netanyahu'ya vermişti.

İsrail'de koalisyon çıkmazı

İsrail'de 17 Eylül'de yapılan seçimleri önde tamamlayan Mavi-Beyaz İttifakı 33 milletvekili çıkararak seçimleri önde tamamlamıştı.

Mavi-Beyaz İttifakı'nı 32 milletvekiliyle Netanyahu'nun partisi Likud takip etmiş, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku ise 13 milletvekiliyle Meclisin en büyük üçüncü grubu olmayı başarmıştı.

Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas Partisi 9, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz ise 8 milletvekiliyle mecliste yerini almıştı.

Eski Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in liderliğindeki Yamina (Sağ) İttifakı ve Birleşik Tevrat Partisi 7'şer milletvekili çıkarmıştı.

Sol blokta yer alan İşçi Partisi 6 sandalyeye sahip olurken, eski Başbakan Ehud Barak'ın destek verdiği Demokratik Birlik İttifakı 5 milletvekiliyle meclisin en küçük grubu olmuştu.

Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blokun milletvekili sayısı 55, Gantz'ın partisi Mavi-Beyaz ve ona destek veren sol partilerin milletvekili sayısı ise 44.

Her iki blokun da 120 sandalyeli Mecliste koalisyon hükümetini kurabilmesi için gerekli 61 milletvekiline ulaşamaması nedeniyle koalisyon krizi yeniden İsrail'in gündemini meşgul ediyor.