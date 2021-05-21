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Siyaset “Netanyahu” benzetmesine 250 bin TL’lik tazminat davası
Siyaset

“Netanyahu” benzetmesine 250 bin TL’lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı’ndaki “Netanyahu Erdoğan’ın İsrail versiyonu” şeklindeki ifadesi nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 12:29:00 -
“Netanyahu” benzetmesine 250 bin TL’lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, “Sayın Cumhurbaşkanımızın dış politikaya dair vizyonu ve Müslüman coğrafyalardaki işgal ve katliam girişimlerine karşı emsalsiz direnişi, Filistin halkı gibi tüm mazlum milletler tarafından da takdir edilmektedir” ifadesi kullanıldı.

Filistin'e sahip çıkan tek lider

Dava dilekçesinde, Erdoğan’ın, Müslümanlara ve kutsal mekanlarına yönelik yapılan saldırılara karşı çıkan ve mücadele veren tek lider olduğu vurgulandı. Erdoğan’ın, Netanyahu’ya benzetilmesinin hakaret kastıyla yapıldığına dikkat çekilen dilekçede, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Medeni Kanun’un ilgili hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararları dikkate alındığında, Akşener’in, ifade özgürlüğünün sınırlarını ihlal ettiği vurgulandı.

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