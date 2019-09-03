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Netanyahu, Bahreyn ve BAE’nin açıklamalarını memnuniyetle karşıladı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin, Lübnan ve Hizbullah’la ilgili açıklamalarını memnuniyetle karşıladı.

03 Eylül 2019 Salı 14:20
Netanyahu, Bahreyn ve BAE’nin açıklamalarını memnuniyetle karşıladı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin, Lübnan ve Hizbullah’la ilgili açıklamalarını memnuniyetle karşıladı.


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümetinin haftalık kabine toplantısında Bahreyn ve BAE Dışişleri Bakanlarının İsrail’e karşı Hizbullah’ın saldırganlığını kınayan açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Netanyahu, BAE ve Bahreyn Dışişleri Bakanlarının Lübnan ve Hizbullah’a karşı açıklamalarının Orta Doğu’da köklü bir değişikliğe işaret ettiğini söyledi. Netanyahu açıklamasında, “Kararlı ve sorumlu bir şekilde çalıştık. Vatandaşlarımızın ve askerlerimizin güvenliğini sağladık. İsrail’in güvenliğini denizde, karada ve havada sürdürmek için gereken her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi.


İki gün önce Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, Hizbullah’ın İsrail’e karşı misilleme eylemlerine tepki göstererek, Lübnan hükümetini halkına karşı sorumluluklarını yerine getirmemekle suçlamıştı. Halife, Lübnan hükümetinin sınırlarındaki çatışmalara seyirci kaldığını ve halkını tehlikeye attığını iddia etmişti. İsrail Dışişleri ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz ise, ülkesinin yaptığı temaslar kapsamında Bahreyn ve BAE’nin İsrail’in Lübnan’daki saldırılarını kınamaktan kaçındığını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:20
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