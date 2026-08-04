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Spor Oğuz Aydın için transfer yarışı kızıştı: 4 kulüp yakın takipte
Spor

Oğuz Aydın için transfer yarışı kızıştı: 4 kulüp yakın takipte

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Oğuz Aydın için transfer yarışı kızıştı: 4 kulüp yakın takipte

Sarı-lacivertli kulüpte sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken yerli yetenek Oğuz Aydın, sınır ötesindeki kulüpleri peşine taktı; İtalyan basını dört önemli kulübün genç oyuncuyu yakın takibe aldığını duyurdu!

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın talipleri artıyor. Hollanda'dan Feyenoord, İspanya'dan Espanyol, Almanya'dan Hamburg ve İskoçya'dan Glasgow Rangers, 24 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından takip ediyor.

Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'a Avrupa'dan önemli ve çok sayıda talip çıktı.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Feyenoord, Espanyol, Hamburg ve Rangers, Fenerbahçe'den milli futbolcu ile ilgileniyor.

25 yaşındaki futbolcu için daha önce de Beşiktaş ve Trabzonspor iddiaları gündeme gelmişti.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR İDDİASI VARDI

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan Oğuz Aydın, 4 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun, Fenerbahçe ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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