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Dünya Netanyahu ABD'ye teşekkür
Dünya

Netanyahu ABD'ye teşekkür

ABD'nin, İsrail'in 'kendisini savunması hakkı'na verdiği destek dolayısıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e teşekkürlerini sundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 21:05:00 -
Netanyahu ABD'ye teşekkür

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin arasında meydana gelen son gerginliklere ilişkin Blinken ile bir telefon görüşmesi yaptığını ifade etti.

Başbakan Netanyahu, Antony Blinken'in görüşme sırasında İsrail'in kendisini savunma hakkının olduğunu hatırlattığını söyledi.

Netanyahu, Blinken'e ABD'nin İsrail'e "kendisini savunması için" verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün, İsrail-Filistin İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Hady Amr'ı, Filistin ve İsraillilerle görüşmek üzere bölgeye gönderdiklerini ve Gazze ile Kudüs'te yaşananlardan derin kaygı duyduklarını bildirmişti.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya 7 Mayıs'ta düzenlediği saldırı sonrası patlak veren olaylarda şimdiye kadar 14'ü çocuk, 5'i kadın 61 Filistinli şehit olurken Gazze'ye 150 hava saldırısı gerçekleştirildi, 500 hedef vuruldu.

Gazze'deki Hamas ise saldırılara karşılık vermek için binden fazla roketi İsrail'e fırlattı.

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Yorumlar

zalim siyonist katil oldugu kadar HIRSIZ DA ULKESINI SOYDU, oglunun DNA sindan da CALDI GERIZEKALI OLDU COCUK!

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