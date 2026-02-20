  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çin, Uygur çocuklarını asimile ediyor Cumhurbaşkanı Petro’dan eylem çağrısı Halkı sokağa döktü Somali'den Türkiye'ye kalbi şükran: Sarsılmaz kardeşlik bağları güçleniyor Suç örgütlerine eş zamanlı operasyon: 40 gözaltı CHP'li belediye başkanı kalp krizi geçirdi! 10 ilde “bahis ve şike” operasyonu: 32 kişi gözaltına alındı Trump'tan 'UFO' talimatı! Dünya şaşırtan çıkışı konuşuyor O ülkeden dünyaya tarihi çağrı: Barışın teminatı ve garantörü Türkiye olsun! ‘Sahada somut çözüm üretebilecek tek güç Türkiye’ Rezaletin merkezinden yine İsrail çıktı: Epstein’ın kirli haritası ifşa oldu! Sapık kadın sosyal medyadan tanıştığı erkek çocuklara cinsel istismarda bulundu!
Gündem Bakan Uraloğlu Eskişehir yolcusu! Programı belli oldu!
Gündem

Bakan Uraloğlu Eskişehir yolcusu! Programı belli oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakan Uraloğlu Eskişehir yolcusu! Programı belli oldu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yarın Eskişehir’e yapacağı kritik ziyaretin ayrıntıları netleşti. Ankara’dan karayolu ile hareket edecek olan Bakan Uraloğlu, şehirde bir dizi temas ve incelemelerde bulunarak bölgedeki ulaşım yatırımlarını ve yerel yönetim çalışmalarını yerinde değerlendirecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’nun yarın Eskişehir’e geleceği açıklandı.

Paylaşılan program akışına göre; Bakan Abdulkadir Uraloğlu, saat 10.30’da Ankara’dan Eskişehir’e doğru hareket edecek. Karayolu ulaşımı ile gelecek olan Bakan Uraloğlu, saat 12.30’da Eskişehir Valiliği, saat 13.00’da ise AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret edecek. Uraloğlu’nun programı, saat 14.30’da Mihalgazi Belediye Başkanlığı ziyareti ile tamamlanacak.

Deprem bölgesine 79,4 milyar liralık dev yatırım! Bakan Uraloğlu ulaştırma ve haberleşmedeki son durumu açıkladı
Deprem bölgesine 79,4 milyar liralık dev yatırım! Bakan Uraloğlu ulaştırma ve haberleşmedeki son durumu açıkladı

Gündem

Deprem bölgesine 79,4 milyar liralık dev yatırım! Bakan Uraloğlu ulaştırma ve haberleşmedeki son durumu açıkladı

Türkiye ayağa kalkmıştı! Bakanlıktan TÜVTÜRK hamlesi
Türkiye ayağa kalkmıştı! Bakanlıktan TÜVTÜRK hamlesi

Gündem

Türkiye ayağa kalkmıştı! Bakanlıktan TÜVTÜRK hamlesi

Ulaştırmaya yeni yatırımlar Türkiye’ye kazandıracak Rekor seferberliği
Ulaştırmaya yeni yatırımlar Türkiye’ye kazandıracak Rekor seferberliği

Ekonomi

Ulaştırmaya yeni yatırımlar Türkiye’ye kazandıracak Rekor seferberliği

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23