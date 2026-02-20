Bakan Uraloğlu Eskişehir yolcusu! Programı belli oldu!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yarın Eskişehir’e yapacağı kritik ziyaretin ayrıntıları netleşti. Ankara’dan karayolu ile hareket edecek olan Bakan Uraloğlu, şehirde bir dizi temas ve incelemelerde bulunarak bölgedeki ulaşım yatırımlarını ve yerel yönetim çalışmalarını yerinde değerlendirecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’nun yarın Eskişehir’e geleceği açıklandı.
Paylaşılan program akışına göre; Bakan Abdulkadir Uraloğlu, saat 10.30’da Ankara’dan Eskişehir’e doğru hareket edecek. Karayolu ulaşımı ile gelecek olan Bakan Uraloğlu, saat 12.30’da Eskişehir Valiliği, saat 13.00’da ise AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret edecek. Uraloğlu’nun programı, saat 14.30’da Mihalgazi Belediye Başkanlığı ziyareti ile tamamlanacak.
