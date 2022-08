'Neslimiz bu kumar bataklığından kurtarılmalıdır'

TCK’nın 228. maddesinde açıkça belirtildiği üzere, ülkemiz sınırları içerisinde kumar oynamak, oynatmak, yer temin etmek, online kumar mecrası açmak ve işletmek kesinlikle yasaktır ve bir suç olarak adlandırılmış, hapis ve para cezası ile cezalandırılması hükmü konulmuştur. Bu çok doğru bir yasa ancak cezaların yeterli olmadığını düşünüyorum. Devletin yasa dışı kumar olayını, daha ciddiye alması gerektiği kanaatindeyim. Ocakları söndüren, insanları mağdur eden kumar belası maalesef ülkemizde halen daha rahatlıkla ulaşılabilir bir şekilde ve rahatlıkla oynanabilmekte.

Burada kahvehane köşelerinde oynanan ucuz kâğıt kumarından bahsetmiyorum. Rakamları milyar dolarları bulan çok büyük getiri sağlayan online kumara dikkat çekmek istiyorum. Türkiye de film sitelerinin neredeyse tamamı online kumar reklamları ile dolup taşmakta. O kadar yüzsüzler ki, artık kendi kumar siteleri için profesyonel reklamlar çekmekte ve bunları yayınlamaktan çekinmemekteler. Her nedense BTK (Bilgi Teknolojileri Kurumu) ise bu konuda oldukça sessiz kalmakta ve ciddi herhangi bir engelleme yapmamakta. Bir kadının bilmem neresi azcık görünse o siteye hemen engel atan muhafazakâr memurlarımız, söz konusu kumar olunca her nedense aynı hassasiyeti göstermemekteler! Dolayısı ile film sitelerinden ve benzeri başka sitelerden rahatlıkla yönlendirme ile açılan kumar siteleri, ülkemizde özellikle gençlere ve ekonomik sorunlar yaşayan halkımıza ciddi bir tuzak kurmaya devam etmekte. Adına BET, Online Casino, Kumar, Bahis ne derseniz deyin, bizim dinimizde kumar açıkça yasaklanmış bir illettir ve suçtur. Devletimiz de bu konuda mevcut yasalarla kumarı ve türevlerini yasaklamıştır. Ancak devletin öncelikle BET, bahis, kumar ve sanal casino olaylarına daha ciddiyetle yanaşması ve engellemesi gerekir. Cezaların da artırılması ve caydırıcılık unsuru ile gençlerimiz ve toplum bu kumardan uzak tutulmalı. Aksi takdirde toplumsal bir uçurumun eşiğine gidilmesi kaçınılmaz olabilir. Milyar dolarları bulan getirisi ile birçok gayri meşru iş seven insanın, ağzının suyunu akıtan bu kumar belasına, birilerinin dur demesi gerekir. Sayın Süleyman Soylu’nun konu ile ilgili çalışmaları olduğunu ve zaman zaman operasyonlar yapıldığını da biliyorum ancak bunun yeterli olmadığını ve bu kara paracı zihniyete göz açtırılmaması gerektiği kanaatindeyim. Maide 90. ayetinde kumar için şeytan işi, iğrenç iş tabiri kullanılmıştır. Ancak hitap iman edenleredir. Biz iman etmiş müminler olarak aldık ve başımızın üstüne koyduk. Ancak polisimin ve devletimin de bu konuda daha agresif olmasını ve özellikle online kumara ve bunları özendirerek reklamlarını yapan sitelere göz açtırmamasını beklerim. Bu kadar büyük paranın olduğu bir sektör, çeteleşme ve mafyalaşmayı da beraberinde getirerek ikinci büyük bir belayı ülke gündemine sokacaktır. Zaten yıllardır çeteler, mafya grupları ve örgütlerden çok çeken Türkiye, artık bu tarz oluşumlara kesinlikle dur demelidir. Unutmayın ki, çetenin veya mafyanın iyisi olmaz, bu çocuklar bizimkiler, bunlardan zarar gelmez, dememek gerekir. Çünkü ülke tarihinde defalarca gördük ki, zamanında birilerinin göz yumdukları, kullandıkları veya palazladıkları gruplar ilerleyen yıllarda en büyük sıkıntıları çıkardılar. Bu çıkarım, kumar belasının bireysel boyutu ve zararları haricinde, toplumsal boyutunun da olacağı ve ülke huzuru için de tehlike arz ettiği anlamına gelmektedir. BTK, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı birlikte olmak üzere, koordineli çalışmalı ve online kumar, BET, bahis, Casino yasağı ve reklam yasağı tam olarak uygulanmalı ve cezalar artırılmalı, gençliğimiz, neslimiz bu KUMAR BATAKLIĞINDAN kurtarılmalıdır.