Akülü arabasıyla oynarken kurşunların hedefi olmuştu: 5 tutuklu sanıktan biri serbest bırakıldı
Kars'ta evinin önünde akülü arabasıyla oynarken, yakındaki bir düğün salonuna açılan ateş sonucu başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammed Poyraz Erdağ’ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu 5 sanıktan Mehmet A. tahliye edildi. Karar sonrası adliye koridorlarında gözyaşı döken Erdağ ailesi ve avukatlar, "Bu çocuk katillerine en ağır ceza verilmeli" diyerek tahliyeye sert tepki gösterdi.