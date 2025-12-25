Akülü arabasıyla oynarken kurşunların hedefi olmuştu: 5 tutuklu sanıktan biri serbest bırakıldı

Sanıkların tahliyelerini istediği duruşmada Cumhuriyet savcısı, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali nedeniyle tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına, Mehmet A.'nın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi. TAHLİYEYE TEPKİ Karara tepki gösteren Erdağ ailesinin avukatları Bilgin Ertaş ve Şehrazat Erdağı, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi gerektiğini belirtti. Yazılı bir açıklama yapan Ertaş ve Erdağı, tahliye edilen Mehmet A.'nın meydana gelen olayın asıl müsebbibi olduğu ve hazırlanacak raporlar ve de toplanılacak delilleri karartmasından endişe duyduklarını ifade etti. Tahliye kararına karşı itiraz edeceklerini söyleyen avukatlar, Poyraz'ın ölümünden sorumlu olan herkesin en ağır şekilde cezalandırılmaları için dosyanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını da bildirdi.