Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Akülü arabasıyla oynarken kurşunların hedefi olmuştu: 5 tutuklu sanıktan biri serbest bırakıldı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kars'ta evinin önünde akülü arabasıyla oynarken, yakındaki bir düğün salonuna açılan ateş sonucu başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammed Poyraz Erdağ’ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu 5 sanıktan Mehmet A. tahliye edildi. Karar sonrası adliye koridorlarında gözyaşı döken Erdağ ailesi ve avukatlar, "Bu çocuk katillerine en ağır ceza verilmeli" diyerek tahliyeye sert tepki gösterdi.

#1
29 Ekim 2024 tarihinde Kars'ın İnönü Caddesi'nde yaşanan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda, iki grup arasındaki husumet nedeniyle bir düğün salonuna ateş açılmış; o sırada kaldırımda oyun oynayan Muhammed Poyraz Erdağ, olay yerine 150 metre mesafede başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirmişti.

#2
Olay, 29 Ekim 2024 günü İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Bir düğün salonuna açılan ateşte, olay yerine yaklaşık 150 metre mesafedeki evlerinin önünde, kaldırımda akülü arabasıyla oynayan Muhammet Poyraz Erdağ başından yaralandı. Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdağ, hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı. Tutuklu sanıklar Kazim Y., Yağup Y. ve Yusuf Y'nin 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Ahmet A. ve Mehmet A.'nın ise aralarında husumet olan diğer sanıklara yönelik gerçekleştirdikleri silahlı saldırı nedeniyle 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istemi ile yargılandıkları davaya Kars 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS aracılığıyla katıldı. Muhammet Poyraz'ın annesi Meltem, babası Murat, ağabeyi ve ablası da salonda yerini aldı.

#3
Anne Meltem Erdağ duruşmaya, oğlunun fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde ‘Yaşamaya hakkım var’ yazılı tişörtle geldi. Erdağ ailesine bazı vatandaşlar da adliye bahçesine gelerek destek verdi. Katılımcılardan bazıları ‘Cennet kuşu Muhammed Poyraz’ yazılı tişörtler giydi. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı adliye çevresinde, vatandaşlar tek tek aranarak bahçeye ve adliyeye alındı. Duruşmada söz alan Meltem Erdağ, "5 sanığın da en ağır cezayı almalarını istiyorum, sizin adaletinize güveniyorum. Onlar çocuk katili. Türkiye'nin en güzel çocuğunu öldürdüler. O da sizin gibi hakim olacaktı. Oğlumu el bebek, gül bebek büyüttüm çocuğumu orada öldürdüler, kaçtılar. Onlar oradan çıkmasın istiyorum. Hepsinin cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

#4
Sanıkların tahliyelerini istediği duruşmada Cumhuriyet savcısı, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali nedeniyle tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına, Mehmet A.'nın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi. TAHLİYEYE TEPKİ Karara tepki gösteren Erdağ ailesinin avukatları Bilgin Ertaş ve Şehrazat Erdağı, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi gerektiğini belirtti. Yazılı bir açıklama yapan Ertaş ve Erdağı, tahliye edilen Mehmet A.'nın meydana gelen olayın asıl müsebbibi olduğu ve hazırlanacak raporlar ve de toplanılacak delilleri karartmasından endişe duyduklarını ifade etti. Tahliye kararına karşı itiraz edeceklerini söyleyen avukatlar, Poyraz'ın ölümünden sorumlu olan herkesin en ağır şekilde cezalandırılmaları için dosyanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını da bildirdi.

