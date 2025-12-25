Ekrem tahliye edilsin… Ama iki şartla!

YÜKSEL TOKUR



Tarih boyunca gücü ele geçiren kişi veya devletlerin birçoğu şımararak azmışlardır. Zayıf gördükleri kişi ya da devletleri ezmeye, sömürmeye çalışmışlardır.



Dünyanın başına belâ olup, haydutluğa soyunan ABD ve İsrail ikilisi ekonomi ve askeri alanda gücü elinde bulundurdukları için istedikleri devlete, kişilere çatıyorlar, emir veriyorlar.

Şimdi; ABD Temsilciler Meclisi Demokrat Partili Milletvekili Jamie Raskin kongrede yaptığı konuşmada: “Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu derhal serbest bırakılsın” buyurdu!



Tabiii, ne demeeek… Emriniz olur.. Ama niye geç kaldınız bu kadar; biz de sahibini merak ediyorduk!



Aslında farkındaydık; herkese ulu orta diklenmesinden ve para işlerinde pervasız, sorumsuz davranmasından. Arkasında kaçacağı bir delik, pardon güç olmasaydı.



Bak efendi! Geçti o günler.. Sizin kafa eski Türkiye’de takılı kalmış; resetleyin lütfen. On yılda bir askeri darbe yaptırıp güya bizi kurtarma (!) filmleriniz de artık gösterimde değil!

Bakın; Türkiye’miz üzerindeki hesaplarınız üzerine, kullanışlı aparat olarak keşfedip sahaya sürdüğünüz Ekrem balonu bile söndü.



“Geleceğin Cumhurbaşkanının önü kesildi” algısıyla mağduriyet oluşturularak halka yutturulacaktı. Çünkü, “bulunmaz Hint kumaşıydı” kendileri!





Biliyorsunuz… Daha önce Saraçhane şovunda Meral Akşener’le sarılarak kutlama yapmışlardı. Ekrem, cezaevine mağdur olarak girecek; kahraman olarak çıkacaktı.

Tamamını söylemedim, “anlamışsınızdır” diye... Hani Tayyip Bey’in İBB Başkanlığındaki gibi işte!



Sizi de anlıyoruz… Adamınızı sahipleniyor, kurtarmak istiyorsunuz. Ama yöntem yanlış!





Hukuken ne kadar mümkün olur bilemem.. Eski İBB şeyinin yargılandığı suçlarla ilgili hakkında savcılıkça hazırlanan iddianame açık.



İşte yargılandığı suçlama konuları: Suç örgütü kurucusu olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek, ihaleye fesat karıştırmak, PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek, siyasal casusluk.

Şimdi; sizde bu suçlamalardan biri ya da birkaçıyla yargılanan bir sanık tahliye edilebilir mi?..

