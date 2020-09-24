" ‘Neslican Tay’ üzerinden PR çalışması" iddiası

3 kez kanseri yenen ancak son kez yakalandığı kanserden dolayısıyla geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Neslican Tay’ın hayat hikayesinin anlatılacağı iddia edilen ‘Demir Kadın’ adlı filmin geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılmıştı.

Kansere karşı verdiği mücadele ile tüm Türkiye’nin gündemine oturan ve ölümüyle de herkesi yasa boğan Neslican Tay'ın hayat hikayesini beyaz perdeye aktarma girişimi sosyal medyada ölüm üzerinden ‘PR’ çalışması eleştirileri almıştı.

Sosyal medyada “Kamuoyunda derin izler bırakan kişilerin üzerinden PR çalışması yapılıyor” iddiası dillendirilirken söz konusu filmde Neslican Tay’ı, oyuncu Neslihan Atagül'ün oynayacağı haberleri medyada yer aldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu çıkan haberlere sert tepki gösterdi.

Yapımcı ‘PR’ için kullanıyor

Doğulu yaptığı açıklamada eşinin yapımcılığını Ali Burak Ceylan, Serkan Günay ve Kerim Altıntaş’ın yaptığı “Demir Kadın Neslican” filminde rol almayacağını belitti.

Doğulu, "Neslihan projeyi kabul etmemesini gerekçeleriyle yapımcısına bildirdi. Ama yapımcısı kabul etmediği halde PR malzemesi olarak kullandı. Bunun altında biz iyi niyet aramıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Aceleye getiriyorlar”

"Neslican'ın acısı çok taze.” diyen Doğulu, “Bu kadar acı tazeyken bu işler bu kadar aceleye getirilmez. Daha vakti var. Hayatının en iyi şekilde anlatılacağı senaryolara ihtiyaç var.” açıklamasında bulundu.

Doğulu’nun sözleri Türkiye’nin gündemine oturan “Neslican”ın ölümünün üzerinden ‘film’ çekilerek kazanç elde etme çalışması yürütüldüğü şeklinde yorumlandı.