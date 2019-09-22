Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

"Belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim" diyerek tüm dünyaya mesaj veren Neslican Tay, öğle namazıyla memleketi Rize'de defnedilecek. Türkiye'de gözler Rize Sahil Camii'nde son yolculuğuna uğurlanan Neslican Tay'ın cenaze törenine çevrildi.

Kanser hastalığı nedeniyle 21 yaşında hayatını kaybeden Neslican Tay, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedilecek.

Neslican'a son veda

Daha önce 3 kez yendiği kansere 4. kez yakalanan Tay, herkese güç veren mücadelesiyle arkasında çok derin izler ve hatıralar bıraktı. Tümör nedeniyle sol bacağını kaybeden Tay, ağlamayı hiç sevmiyor ve "Ben ağlarken çok çirkin oluyorum benim gözyaşım akmamalı" diyordu.

Tay, son videosunda ve sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda "Bu kadar ileriye gidemezsin. 2 adım attığımda nefesimi kesemezsin. Sen nesin, kimsin de benim vücudumu, benim hayatımı bu kadar etkiliyorsun. Seni yeneceğim. Beni izleyenlere de bir mesajım var: Kendinizi çok sevin. En çok da sol bacağınızı" demişti.

Ona destek veren herkese bıraktığı son mesajı ve vedasıyla 7'den 70'e herkesi çok üzdü. Tay için sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı. Tay'ın son paylaşımı birinci sıraya oturdu.