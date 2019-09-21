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Neslican Tay ne kanseriydi

Kanserle mücadeleyi kaybeden Neslican Tay hayatını kaybetti. Neslican’ın cenazesi bacağının gömülü olduğu Rize’de 22 Eylül Pazar günü toprağa verilecek. Peki ölümü tüm Türkiye’yi üzen Neslican Tay’ın hastalığı neydi? Neslican Tay ne kanseriydi?

21 Eylül 2019 Cumartesi 14:27
Neslican Tay ne kanseriydi

Kanserle mücadeleyi kaybeden Neslican Tay hayatını kaybetti. Neslican’ın cenazesi bacağının gömülü olduğu Rize’de 22 Eylül Pazar günü toprağa verilecek. Peki ölümü tüm Türkiye’yi üzen Neslican Tay’ın hastalığı neydi? Neslican Tay ne kanseriydi?

Neslican Tay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hastaneden Neslican Tay'ın ölümüne ilişkin açıklama yapıldı. Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, Neslican Tay'ın, 6 Eylül'de, uzun süredir mücadele ettiği "yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümör"e bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastaneye müracaat ettiğini belirtti. Tay'ın durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alındığını kaydeden Yiğitbaşı, "Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 21.20'de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabırlar dileriz." ifadelerini kullandı.

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Neslican Tay kimdir?

Bursa doğumlu, 20 yaşındaki Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okumak isteyen Neslican, puanı iyi olmasına rağmen hedefindeki okulu kazanabilmek için tekrar üniversiteye hazırlandı. Araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican, üniversite sınavına girdi ve şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyordu.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 14:27
  1. Rize
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Neslican Tay ne kanseriydi
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