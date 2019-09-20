Neslican Tay hayatını kaybetti Sosyal medyada kanser hastalığına karşı uzun süredir verdiği mücadele ile tanınan 20 yaşındaki Neslican Tay, hayatını kaybetti.

Türkiye'nin kansere karşı verdiği mücadeleyle tanıdığı 20 yaşındaki Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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