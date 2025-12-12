  • İSTANBUL
Yaşam Nesli tükenmek üzere olan su samuru, Bostancılar Göleti'nde görüntülendi
Yaşam

Nesli tükenmek üzere olan su samuru, Bostancılar Göleti'nde görüntülendi

KARABÜK’ün Eflani ilçesindeki Bostancılar Göleti'nde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru, doğa tutkunu bir vatandaş tarafından beslendiği sırada görüntülendi.

Murat ÖZELCİ/EFLANİ(Karabük),(DHA)- KARABÜK’ün Eflani ilçesindeki Bostancılar Göleti'nde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru, doğa tutkunu bir vatandaş tarafından beslendiği sırada görüntülendi.

Eflani ilçesinde bulunan Bostancılar göletine giden doğa tutkunu Ömer Faruk Korkmaz, suyun yüzeyinde su samuru ile karşılaştı. Korkmaz, suda yakaladığı ıstakozu yiyen su samurunu görüntüledi. Kısa süre su yüzeyine çıkan su samuru, beslendikten sonra tekrar suya dalarak gözden kayboldu. (DHA)

 

