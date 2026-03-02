  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'e füze atanların gözaltına alınmasını istedi Lübnanlı ev zencisi efendisinden yana Savaş sonrası beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tedbirleri aldık Orta Doğu'da yüksek tansiyon! Küresel piyasalar haftaya negatif başladı Saldırganlar anlaşamamış müzakere bahane İran’dan dünyayı sağır eden çağrı: "Siyonist katillerden hesap sorun!" İran Radyo Televizyon merkezi vuruldu İran'ın vurduğu Bahreyn'den feci görüntüler ABD savaş uçağı Kuveyt'te düştü Cowboy Trump yine saçmaladı: “Ben öldürmesem Hamaney beni öldürecekti!” İran’dan ABD’ye müzakere resti: ‘Katillerle masaya oturmayız!’
Gündem Nesli tükenmek üzere! ‘Gecenin hayaleti’ geri döndü
Gündem

Nesli tükenmek üzere! ‘Gecenin hayaleti’ geri döndü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Doğanın en gizemli avcılarından biri, Ordu'nun karlı dağlarında yeniden boy gösterdi. Halk arasında "Gecenin Hayaleti" olarak bilinen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, Akkuş ilçesinde bir yıl aradan sonra tekrar kameralara yansıdı.

Ordu’nun Akkuş ilçesinde, nesli tükenme tehdidi altındaki türler arasında yer alan vaşak, yiyecek ararken görüntülendi. Akkuş Belediyesi’ne ait Güneş Enerjisi Santrali’nin karlı arazisinde dolaşan "Gecenin Hayaleti", bir yıl aradan sonra aynı bölgede tekrar ortaya çıkarak bölgedeki yaban hayatı çeşitliliğini bir kez daha kanıtladı.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde yiyecek arayan vaşak, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

VAŞAK GÜVENLİK KAMERALARINA TAKILDI

Gökçebayır Mahallesinde, Akkuş Belediyesine ait Güneş Enerjisi Santrali'nin bulunduğu karlı bölgede ilerleyen vaşak, bir süre çevrede dolaştı.

Etrafta yiyecek arayan vaşak, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gecenin hayaleti bir yıl sonra yeniden geldi. Geçtiğimiz yıl Akkuş'ta ilk kez güneş enerji santralimizin güvenlik kameralarında görüntülenen nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak bir yıl sonra yeniden ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Arkasına dönüp baktı… Yavru vaşak dünyanın konuştuğu pengueni hatırlattı
Arkasına dönüp baktı… Yavru vaşak dünyanın konuştuğu pengueni hatırlattı

Yaşam

Arkasına dönüp baktı… Yavru vaşak dünyanın konuştuğu pengueni hatırlattı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23