Nesli tükenmek üzere! ‘Gecenin hayaleti’ geri döndü

Ordu’nun Akkuş ilçesinde, nesli tükenme tehdidi altındaki türler arasında yer alan vaşak, yiyecek ararken görüntülendi. Akkuş Belediyesi’ne ait Güneş Enerjisi Santrali’nin karlı arazisinde dolaşan "Gecenin Hayaleti", bir yıl aradan sonra aynı bölgede tekrar ortaya çıkarak bölgedeki yaban hayatı çeşitliliğini bir kez daha kanıtladı.

VAŞAK GÜVENLİK KAMERALARINA TAKILDI

Gökçebayır Mahallesinde, Akkuş Belediyesine ait Güneş Enerjisi Santrali'nin bulunduğu karlı bölgede ilerleyen vaşak, bir süre çevrede dolaştı.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gecenin hayaleti bir yıl sonra yeniden geldi. Geçtiğimiz yıl Akkuş'ta ilk kez güneş enerji santralimizin güvenlik kameralarında görüntülenen nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak bir yıl sonra yeniden ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.