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Gündem Nesli tükenme tehlikesi altında... Ölü bulundu
Gündem

Nesli tükenme tehlikesi altında... Ölü bulundu

Antalya'nın Demre ilçesinde, nesli tükenmekte olan yeşil deniz kaplumbağasının (chelonia mydas) denizde ölüsü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 10:54:00 -
Nesli tükenme tehlikesi altında... Ölü bulundu

Demre'nin Sülüklü sahilindeki 4 yıldızlı otelin çalışanları, dün Sülüklü Plajı'na yakın noktada, denizde hareketsiz duran yeşil deniz kaplumbağasını gördü. Çalışanlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İzleme ve Araştırma Merkezi ve merkezi Antalya'da bulunan Likya Doğa Sporları Kulübü Derneği görevlilerine haber verdi. Enes Karadaş başkanlığındaki 3 kişilik ekip, bölgeye geldi. Suya giren Karadaş, yeşil deniz kaplumbağasının öldüğünü belirledi. Kaplumbağa ölüsü, kıyıya çıkarıldı ve yapılan ilk incelemenin ardından kıyıdan uzak noktaya taşındı. Burada ölçümleri yapılıp, vücudu incelenen deniz kaplumbağası, uygun alana gömüldü.

Enis Karadaş, "Otel çalışanlarının verdiği bilgi doğrultusunda Sülüklü Plajı'na geldik. Deniz kaplumbağasının öldüğünü tespit ettik. Ekibimizle karaya çıkararak, inceleme yaptık ve gömdük. Kaplumbağanın 70 santim boyunda yaklaşık 60- 65 kilo ağırlığında olduğunu belirledik. Bir motor çarpması sonucu öldüğünü düşünüyoruz. Nesli tükenmekte olan yeşil bir kaplumbağa. Cinsi de 'chelonia mydas'. Buradan seslenmek istiyorum. Kıyılarda motorla süratli gitmeyin. Tam kaplumbağaların yumurtlama dönemi" dedi.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

O sahilde motorla gezmeyi yasaklayın kardeşim.
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joenturk

Vadesi yetmiş
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