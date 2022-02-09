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Aktüel Nesli tükenme tehlikesi altında! Hatay'da görüldü
Aktüel

Nesli tükenme tehlikesi altında! Hatay'da görüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 20:45:00 -
Nesli tükenme tehlikesi altında! Hatay'da görüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku görüntülendi.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Öğünç, yazılı açıklamasında, görülen fokun "Akdeniz Keşiş foku" türü olduğunu bildirdi.

Türün, nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu aktaran Öğünç, şunları söyledi:

"Akdeniz foklarının halen sahillerimizde görülmesi ülkemiz biyolojik çeşitliliği açısından büyük önem arz etmektedir. Akdeniz foklarının ülkemizde popülasyonlarının devamlılığının sağlanması için özellikle yaşam alanlarının tahribinin önüne geçilmeli ve koruma çalışmaları yapılmalıdır. Akdeniz foklarının yuvaları, evleri kıyı mağaralarıdır. Türün üreme başarısını artırmak ve onlara evlerinde rahatsızlık vermemek için mağaralarına girilmemesi ve dalınmaması gerektiğini kuvvetle hatırlatıyoruz."

Öğünç, görüntüyü cep telefonuyla çeken özel güvenlik görevlisi Ömer Bekçi'ye de teşekkür etti.

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