Nesko maden kimin? Nesko maden sahibi kim?

Nesko Maden, demir dışı madencilikte bakır, çinko ve kurşun üretimine 1987 yılından bu yana aralıksız devam etmektedir. Son yıllarda bir dünya şirketi olma hedefini ise İran'da, hissedarı olduğu Ber - Öner Tehran Şirketi'nin çinko - kurşun üretimi çalışmaları ile sürdürmektedir. Nesko Madencilik A.Ş Haziran 2008 yılında holding bünyesine katılmıştır.

Nesko maden işletmeleri nerede var?

Çanakkale/Yenice, Balıkesir/İvrindi, Ordu/Kabadüz, Giresun/Şebinkarahisar, Yozgat/Akdağ madeni işletmelerinde yılda toplam 100.000 ton/yıl kurşun, çinko ve bakır konsantresi üretimi yapılmaktadır ve üretimin tamamı ihraç edilmektedir. 1 milyon ton/yıl cevher üretimi yer altı işletmelerinden karşılanmaktadır. Yıldızlar SSS Holding arama, yatırım, üretim aşamalarında ileri ve yüksek teknolojiler uygulanmakta; arama proses ve mühendislik çalışmalarını kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir.