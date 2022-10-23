Nermin Erbakan’ı rahmetle anıyoruz
Milli Görüş Lideri ve 54. Hükümetin Başbakanı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın muhterem eşi Hatice Nermin Erbakan Hanımefendi, ebediyete irtihalinin 17. yıldönümünde rahmet ve dualarla yâd ediliyor.
SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL
Evlilikleri boyunca mücahid eşi Necmettin Erbakan’a verdiği büyük destekle bilinen merhume Nermin Erbakan Hanımefendi, aralarında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın da olduğu üç evlat yetiştirdi. Hayattayken İslam dünyasının içinde bulunduğu duruma üzülen, Müslümanların dertleriyle dertlenen, niyazda, duada bulunan ve aktif sivil toplum çalışmalarıyla bilinen Nermin ananın naaşı, Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığındaki aile kabristanında metfun bulunuyor.