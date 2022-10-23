  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nermin Erbakan’ı rahmetle anıyoruz
Aktüel

Nermin Erbakan’ı rahmetle anıyoruz

Milli Görüş Lideri ve 54. Hükümetin Başbakanı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın muhterem eşi Hatice Nermin Erbakan Hanımefendi, ebediyete irtihalinin 17. yıldönümünde rahmet ve dualarla yâd ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 08:55:00 -
Nermin Erbakan’ı rahmetle anıyoruz

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Evlilikleri boyunca mücahid eşi Necmettin Erbakan’a verdiği büyük destekle bilinen merhume Nermin Erbakan Hanımefendi, aralarında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın da olduğu üç evlat yetiştirdi. Hayattayken İslam dünyasının içinde bulunduğu duruma üzülen, Müslümanların dertleriyle dertlenen, niyazda, duada bulunan ve aktif sivil toplum çalışmalarıyla bilinen Nermin ananın naaşı, Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığındaki aile kabristanında metfun bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23