Neredeyse her muftakta vardı: 78 yıllık mutfak ürünleri markası iflas başvurusunda bulunacak! İflas gelebilir

Tupperware, 1946'dan bu yana mutfak ürünleri alanında adından söz ettiriyor ancak şirket, artan borç yükü ve finansal zorluklar nedeniyle bu hafta iflas başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Yıllardır küresel pazarda yerini koruyan Tupperware'in, pandemi sonrası düşen talep ve mali sıkıntılarla mücadele etmesi, markanın geleceğine dair önemli soruları gündeme getiriyor.

Tupperware Brands, 700 milyon doları aşan borç yükü nedeniyle bu hafta iflas başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Şirket, borç yapılandırma sürecine girmeyi planlarken, mahkeme koruması almak için yasal ve finansal danışmanlarla yoğun görüşmeler yürütüyor. Bloomberg'ün haberine göre gelişmenin ardından Tupperware hisseleri yüzde 15,8 oranında değer kaybederek 43 cente kadar geriledi. Gün sonunda hisselerde toplamda yüzde 57’lik bir düşüş yaşandı.

PANDEMİDE GEÇİCİ YÜKSELİŞ YAŞAMIŞTI

1946 yılında Earl Tupper tarafından kurulan ve 1950’lerde düzenlenen "Tupperware partileri" ile dünya genelinde ün kazanan Tupperware, son yıllarda satışlarda büyük bir gerileme yaşadı. Pandemi döneminde evde yemek yapma trendinin artmasıyla geçici bir satış yükselişi yakalayan şirket, pandeminin etkilerinin hafiflemesiyle birlikte yeniden düşüşe geçti.

Tupperware, şu anda borç yapılandırma süreci kapsamında alacaklılarıyla kapsamlı müzakereler yürütüyor. Şirket, iflas süreci hakkında henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da, mali durumunu düzeltmek için adımlar atmaya devam ediyor.(dünya.com)