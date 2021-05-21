Neredesiniz sözde kadın hakları savunucuları? Tecavüzcünün ideolojisine göre muamele

CHP’deki taciz, tecavüz skandalları ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Maltepe’de bir kafede 23 yaşındaki Z.Y. isimli kadına cinsel saldırıda bulunan CHP'li Maltepe İlçe Yöneticisi Umut Karagöz ile ilgili karar çıktı. Karagöz hakkında 24.5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. ‘Cinsel saldırı’, ‘Hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Tehdit’ suçlarından yargılanan CHP Maltepe İlçe Yöneticisi 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CHP’li tecavüzcüye verilen ceza, ana muhalefetin yalakası olan gazeteler tarafından adeta geçiştirildi. Birinci sayfadan söz konusu haberi vermeyen Cumhuriyet gibi CHP yandaşları, iç sayfalardan birkaç satırla haberi duyurdu. Haberde CHP’nin ismi bile 1-2 kez geçirildi.

Söz konusu rezillik tepkilere neden olurken, Akit TV’de Murat Alan’ın sunduğu Manşetlerin Dili’nde gündemi yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP’lilerin tecavüzcüleri kendi mahallelerinden olduğu için koruduğunu söyledi.

Karahasanoğlu şu değerlendirmelerde bulundu:

“Tabi kadın derneklerini bekliyoruz, İstanbul Barosu’ndan başlayın, Ankara, İzmir Barosu’na kadar tüm sivil toplum kuruluşu statüsündeki kuruluşların hepsinde, herhangi bir dindar grupta iftira bile olsa, koşup işte şuna buna izin vermeyeceğiz şeklinde gazetelerinde günlerce birinci sayfada manşet yaptıkları konuda, geliyorlar kendi mahallelerindeki bir tecavüze, mahkemenin kararından sonra dahi verdikleri önem işte bu kadarcık... Bir sayfanın sağ alt köşesinde bir buçuk sütunluk bir haberle geçiştirmek istiyorlar.

Bir katilin, tecavüzcünün kimliğine bakıyorlar, kendilerine yakın biriyse görmezden geliyorlar. Eğer fail başka bir gruptansa onu manşete taşıyorlar. Hatta o gerçekten tecavüzcü ve katil olmasa bile, bir iftira olsa bile onu manşetten ardı ardına haftalarca tekrar tekrar vermekten çekinmiyorlar.

Samimiyseler, kadın dernekleri, Canan Güllüler, Çağdaş Yaşamı Destekleme Dernekleri vs. siz neredesiniz ya? Şu olayda neredesiniz?”