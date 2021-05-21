  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
“Bizi ısırmaya çalışanların dışlerini kıracağız”
İstanbul trafiğini kilitleyen kaza
Kırıkkale'de suç örgütlerine operasyon
Azerbaycan askeri helikopteri Giresun'da sahile zorunlu iniş yaptı
Siyaset Neredesiniz sözde kadın hakları savunucuları? Tecavüzcünün ideolojisine göre muamele
Siyaset

Neredesiniz sözde kadın hakları savunucuları? Tecavüzcünün ideolojisine göre muamele

Bir tecavüz failinin dindar olması durumunda, bir iftira bile atılmış olsa CHP'lilerin günlerce manşette tuttuğunu vurgulayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Katilin, tecavüzcünün kimliğine bakıyorlar, kendilerine yakın biriyse görmezden geliyorlar." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 12:55:00 -
Neredesiniz sözde kadın hakları savunucuları? Tecavüzcünün ideolojisine göre muamele

CHP’deki taciz, tecavüz skandalları ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Maltepe’de bir kafede 23 yaşındaki Z.Y. isimli kadına cinsel saldırıda bulunan CHP'li Maltepe İlçe Yöneticisi Umut Karagöz ile ilgili karar çıktı. Karagöz hakkında 24.5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. ‘Cinsel saldırı’, ‘Hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Tehdit’ suçlarından yargılanan CHP Maltepe İlçe Yöneticisi 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CHP’li tecavüzcüye verilen ceza, ana muhalefetin yalakası olan gazeteler tarafından adeta geçiştirildi. Birinci sayfadan söz konusu haberi vermeyen Cumhuriyet gibi CHP yandaşları, iç sayfalardan birkaç satırla haberi duyurdu. Haberde CHP’nin ismi bile 1-2 kez geçirildi.

Söz konusu rezillik tepkilere neden olurken, Akit TV’de Murat Alan’ın sunduğu Manşetlerin Dili’nde gündemi yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP’lilerin tecavüzcüleri kendi mahallelerinden olduğu için koruduğunu söyledi.

Karahasanoğlu şu değerlendirmelerde bulundu:

Tabi kadın derneklerini bekliyoruz, İstanbul Barosu’ndan başlayın, Ankara, İzmir Barosu’na kadar tüm sivil toplum kuruluşu statüsündeki kuruluşların hepsinde, herhangi bir dindar grupta iftira bile olsa, koşup işte şuna buna izin vermeyeceğiz şeklinde gazetelerinde günlerce birinci sayfada manşet yaptıkları konuda, geliyorlar kendi mahallelerindeki bir tecavüze, mahkemenin kararından sonra dahi verdikleri önem işte bu kadarcık... Bir sayfanın sağ alt köşesinde bir buçuk sütunluk bir haberle geçiştirmek istiyorlar.

Bir katilin, tecavüzcünün kimliğine bakıyorlar, kendilerine yakın biriyse görmezden geliyorlar. Eğer fail başka bir gruptansa onu manşete taşıyorlar. Hatta o gerçekten tecavüzcü ve katil olmasa bile, bir iftira olsa bile onu manşetten ardı ardına haftalarca tekrar tekrar vermekten çekinmiyorlar.

Samimiyseler, kadın dernekleri, Canan Güllüler, Çağdaş Yaşamı Destekleme Dernekleri vs. siz neredesiniz ya? Şu olayda neredesiniz?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karne notları ilkokul, ortakokul lise bu sene karne notları nasıl verilecek?
Eğitim

Karne notları ilkokul, ortakokul lise bu sene karne notları nasıl verilecek?

Karne notları neye göre verilecek? Karne notları nasıl verilece, ilkokul, ortaokul, lise? soruları milyonlarca öğrenci tarafından merak edil..
Ülke liderinden petrol rezervi uyarısı
Dünya

Ülke liderinden petrol rezervi uyarısı

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, ülkesinde bulunan petrol rezervi nedeniyle halkına uyarıda bulundu.
Temel Karamollaoğlu'nu panikleten KJ
Gündem

Temel Karamollaoğlu'nu panikleten KJ

Habertürk'e konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Hamas'ı değerlendirirken Hamas'ı terör örgütü kabul edenlerin deyimi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay