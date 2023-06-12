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Spor Nereden nereye, yok böyle bir başarı hikayesi... Adana Demirspor tarihinde bir ilk gerçekleşti!
Spor

Nereden nereye, yok böyle bir başarı hikayesi... Adana Demirspor tarihinde bir ilk gerçekleşti!

Yeniakit Publisher
2023-06-12 01:41:00 -
Nereden nereye, yok böyle bir başarı hikayesi... Adana Demirspor tarihinde bir ilk gerçekleşti!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Sarı - lacivertlilerin bu zaferi, Adana Demirspor'a da Avrupa kapılarını açmış oldu.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Sarı - lacivertlilerin bu zaferi, Adana Demirspor'a da Avrupa kapılarını açmış oldu.

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan müsabakayı sarı - lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı. Tarihinde 7. defa Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, bu zaferiyle birlikte Adana Demirspor'a Avrupa yolunu açtı.

Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe, daha önce garantilediği UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni Türkiye Kupası'nı da alarak perçinledi.

Sarı - lacivertlilerin kupayı almasıyla birlikte sezonu 4. sırada bitiren Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gitme hakkı kazandı.

Mavi Şimşekler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne adım atarak tarihinde ilk kez Avrupa sahnesine çıkacak.
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