Nereden geliyor bu İsrail sevdası? Faşist Ümit yine faşistliğini yaptı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir youtube yayınında Türkiye'de mazlumların sesi olan vatandaşlara, ''Biz Zafer Partisi olarak kendi aramızda bu arkadaşlar gitmek istiyorlarsa hemen para toplarız, hatta sizden de destek isteriz. Bir bilette ne olur sizde alın. Bu arkadaşlar hiç durmasınlar burada bağırmasınlar. Biz onlara gemi tutalım, gemi ile yollayalım. Hiç bir dakika durmasınlar. Hemen. Durdukları kabahat!'' dedi.

ÖZDAĞ'I RAHATSIZ EDEN BÜYÜK FİLİSTİN YÜRÜYÜŞÜ

Mültecilere İsrailli olunca sessizliğe gömülen Ümit Özdağ'ın hedef aldığı binlerce vatandaş, Büyük Filistin Yürüyüşü gerçekleştirdi. Grubun içerisinde eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Süleyman Soylu ve Hasan Turan'ın da aralarında bulunduğu bazı AK Parti milletvekilleri, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

Sloganlar eşliğinde Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na yürüyen grup, etkinliğin tamamlanmasının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazı kıldı. Kalabalık nedeniyle camiye giremeyen bazı katılımcılar, namazlarını meydanda eda etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namazın ardından Filistin için dualar edildi. Yeryüzünde nice zulümler işlendiğini ifade eden Ali Erbaş'ın "Filistin'de, Gazze'de, Kudüs'te, Arakan'da, Irak'ta, Hindistan'da, Keşmir'de, Doğu Türkistan'da ve dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu zulümleri en kısa zamanda ortadan kaldır, sana yalvarıyoruz ya Rabbi." duasına binlerce kişi "Amin" dedi.



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