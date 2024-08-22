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Gündem Nereden geldiği ifşa oldu! Göçmen düşmanı Zafer Partiliden kendi kalesine gol
Gündem

Nereden geldiği ifşa oldu! Göçmen düşmanı Zafer Partiliden kendi kalesine gol

Yeniakit Publisher
2024-08-22 17:32:00 -
Nereden geldiği ifşa oldu! Göçmen düşmanı Zafer Partiliden kendi kalesine gol

'Japon Ümit' olarak bilinen faşist Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nden göçmenler, göçmen düşmanlığı yapıyor. İşte ailesi Osmanlı'ya sığınan mülteci Zafer Partili...

 yeniakit.com.tr 

Japonya’da doğması nedeniyle kamuoyunda 'Japon Ümit' olarak bilinen faşist Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi, hemen her gün ayrı bir rezaletle gündeme geliyor.

Soyağacı Dağıstan’a dayanan bir göçmen olan Özdağ, partisindeki bazı isimlerde göçmen oldukları halde göçmen düşmanlığı yapıyor.

Osmanlı'ya sığınan bir mülteci

Son olarak göçmen düşmanlığı yapan Zafer Partili Hande Karacasu'nun nereden geldiği ortaya çıktı.

Karacasu'nun Rus işgali nedeniyle Osmanlı'ya sığınan Çerkes bir aileden geldiği ortaya çıktı.
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