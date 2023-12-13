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Gündem Nereden baksan tutarsızlık! CHP'ye Oslo tokadı
Gündem

Nereden baksan tutarsızlık! CHP'ye Oslo tokadı

Yeniakit Publisher
2023-12-13 15:36:00 -

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bebek katili PKK'nın siyasi kolu HDP ile el ele seçimlere giren CHP'ye "Oslo" tokadını yapıştırdı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV'de yayınlanan  Manşetlerin Dili programında açıklamalarda bulundu.

Karahasanoğlu, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile işbirliği yapan yapan CHP'nin tutarsızlığını gözler önüne serdi.

Oslo görüşmeleri üzerine hükümete ahkam kesen CHP'ye adeta tokatlayan duayen gazetesi, şu ifadeleri kullandı:

"Neresinden bakarsanız bakın, CHP bu işte nerede duruyor? PKK'nın gerçekten karşısındaysa şuan PKK'nın başının heykelini dikme sözünü veren Selahattin Demirtaş'ın niye özgürlüğünü istiyor? Şuan Demirtaş nerede? Kimin yanında? Kimi destekliyor? Kimin çizgisinde? HDP'yi destekliyor onun yanında da HDP ile birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gördük. 'Bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu' dediler. Kendileri aday çıkartmadılar.

HDP'yi kendi yanınıza çektiğiniz noktada Oslo görüşmelerinde bize 'siz ne yaptınız?' diye bir şey söylemelerine gerek yok ki. Kendileri şuan ne yaptıklarını anlatmaları ve izah etmeleri gerekiyor. Maalesef ki maalesef kendileri çelişkiler yumağında yüzüyorlar."
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