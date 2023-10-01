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Gündem Nereden baksan alçaklık! Teröristlerin aracı nasıl aldığı ortaya çıktı
Gündem

Nereden baksan alçaklık! Teröristlerin aracı nasıl aldığı ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-10-01 12:55:00 - 2023-10-01 13:00:28
Nereden baksan alçaklık! Teröristlerin aracı nasıl aldığı ortaya çıktı

Ankara'da sabah saatlerinde terör saldırısı girişiminde bulunan teröristlerin Kayseri'de bir veterineri öldürerek aracını gasp ettikleri ortaya çıktı.

Ankara'da sabah saatlerinde meydana gelen bombalı saldırı girişiminde teröristlerden biri kendini patlatırken, biri etkisiz hale getirilmiş, 2 polis de hafif şekilde yaralanmıştı.

Teröristlerin olay yerine geldiği aracın Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan veteriner M.B.ye ait olduğu, M.B.'nin gece saatlerinde yakın mesafeden ensesinden silahla vurularak öldürülüp aracının gasp edildiği öğrenildi.


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