Nerede lüzumsuz iş, orada CHP... İzmir'de bakın kimin heykeli dikildi

CHP'li belediyelerde vatandaşlara hizmet olarak görülen 'heykel belediyeciliği' bir türlü gözden düşmüyor. Öyle ki CHP'li belediyeler bu alanda birbirleriyle yarışıyor. Düzenli olarak ya bir CHP'li il belediyesi ya da ilçe belediyesi tarafından heykel yaptırılıyor. Son heykel örneği ise İzmir'den geldi.

Güney Amerika'nın bağımsızlık mücadelesinin fikir önderi ve en önemli aktörlerinden biri olarak bilinen Francisco de Miranda’nın büstü, Bostanlı'da açıldı.

Açılışa İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Venezuela’nın Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Antonio Jose Morillo Perdomo, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve vatandaşlar katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, bu büstün iki halk arasındaki yakınlaşma için başlangıç olacağını söyledi. Venezuela da 1998 yılında, başkenti Karakas'taki bir meydanında Mustafa Kemal'in heykeline yer vermişti.

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Büstün iki halk arasındaki yakınlaşma için bir başlangıç olacağını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, şunları kaydetti:

Mustafa Kemal Atatürk bizim bağımsızlık mücadelemizin, ulusal kurtuluş mücadelemizin en önemli figürlerinden bir tanesi. Değerleri Türk halkına nakşetmiş bir lider. Venezuela’nın da böyle liderleri var. Francisco de Miranda da aynı perspektiften dünyaya bakıyor.

Elçi Müsteşarı Antonio Jose Morillo Perdomo ise büstü önünde Latin Amerika'nın bağımsızlık mücadelesinin en önemli aktörlerinden Francisco de Miranda’yı saygıyla andıklarını dile getirdi.

Perdomo, büst için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Venezuelalı General Fransisco de Miranda, yaşadığı toprakları bağımsızlığına kavuşturmak için başlattığı mücadele öncesinde çıktığı seyahat kapsamında İstanbul ve İzmir’e de uğradı.

Dönemin en güçlü devletlerinden Osmanlı’nın devlet yapısını ve işleyişini inceledi.

Latin Amerika bağımsızlık mücadelesinin tarihinde adı Simon Bolivar'la birlikte anılan Miranda, 3 Temmuz 1786'da İzmir'e geldi ve burada 12 Temmuz'a kadar kaldı.

Miranda, İzmir’in ekonomik durumu ve faaliyetleri hakkında da gözlemlerde bulundu.