Nerede kalmıştık projesi ile 21 bin 176 kadın kaldığı yerden eğitimlerine devam etti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan lise eğitimi almamış ya da eğitimini yarıda bırakmış kadınlar için "Nerede kalmıştık" adlı eğitim seferberliği meyvelerini vermeye başladı.
YENİ AKİT ANKARA
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Nerede Kalmıştık” adlı eğitim seferberliğinin verilerine ver verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Nerede kalmıştık" adlı eğitim seferberliği Projesi ile Açık Öğretim Liselerine 17 bin 461, Açık İlköğretim Okulları ile Okuma Yazma Kurslarına 3 bin 715, Olgunlaşma Enstitülerine 4 kadın kayıt yaptırırken, yarım kalan eğitim hayallerine 21 bin 176 kadın devam etmeye başladı.