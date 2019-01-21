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Nerede kaldı Hipokrat nerede kaldı yemini? Çocuklar tedavi sırasında doktor...

Adana’da bulunan bir devlet hastanesinin çocuk acil servisinde görev yapan doktor, çocukların sıra beklediği esnada internet üzerinden iskambil oynarken görüntülendi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 20:10
Nerede kaldı Hipokrat nerede kaldı yemini? Çocuklar tedavi sırasında doktor...

Olay, 19 Ocak akşamı Adana'da bir devlet hastanesinde gerçekleşti. Çocukları hastalanan ebeveynler, çocuk acil servisi olan hastaneye gitti. Ancak bir süre doktoru beklediler. Bu sırada çocuklar ağrılarının da etkisiyle ağlamaya başladı.

Doktor bilgisayarda iskambil oynuyor

Bu arada, servisteki bir doktor bilgisayarda iskambil oynuyordu. Vatandaşlar biraz sonra kendilerine bakacak bir doktorun geleceğini düşünerek beklemeye devam etti.

Zaman geçmesine rağmen doktor bir türlü gelmeyince, bir vatandaş, internet üzerinden iskambil oynayan doktoru cep telefonuyla görüntüledi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, hastane yönetimi konuyla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 20:10
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