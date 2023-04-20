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Gündem 'Nerede bu Karadeniz'deki doğalgaz' Bu sözler gündem oldu
Gündem

'Nerede bu Karadeniz'deki doğalgaz' Bu sözler gündem oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-20 21:13:00 -

Karadeniz gazı, bugün Filyos'ta yapılacak törenle karaya taşınıyor. Törene saatler kala DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın Karadeniz gazıyla ilgili yaptığı eleştirilerin videosu yeniden sosyal medyada dolaşıma girdi.

Türkiye tarihi bir gün daha yaşıyor. Enerji sektöründe bağımsızlık yolunda atılan adımalar bugün meyvesini veriyor.

Türkiye'nin kurduğu dünyada sayılı enerji filosunun Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük dev doğal gaz rezervinin karaya taşınması başlıyor.

İlk faz üretim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bu akşam 20.23'te karaya ulaştırılacak.

Bu tarihi anlara saatler kala Millet İttifakı üyesi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Karadeniz gazıyla ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Görüntülerde "Nerede bu Karadeniz'deki doğalgaz" diyen Babacan, şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Nerede bu Karadeniz'deki doğalgaz, ne oldu"

Hani bizim Karadeniz’deki doğalgaza ne oldu? Ben onu merak ediyorum. Hani bu sahalar tüm Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacını karşılayacaktı? Ne oldu diye buradan soruyorum. Yıllar geçti. Ta damadın enerji bakanlığı dönemi, hatırlayın 2016 mıydı neydi. 6 yıldır aynı türküyü çalıyorlar: Karadeniz'de doğalgaz bulduk.

Ne oldu? Yıllar önce araştırma gemisinde boy göstermiyor muydu damat? Ne oldu? Sen gelip burada Ankara'da basın toplantılarında 'Doğalgazı bulduk' diye insanlara umut satmıyor muydun! Ne oldu? Nerede ya bizim Karadeniz'deki doğalgazımız.

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