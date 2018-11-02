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Nerede bu insanlık! 7 yaşındaki Emel açlıktan öldü

Batı'nın karıştırdığı ve iç savaşın halen sürdüğü Yemen'de, açlığa bağlı sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanede zayıf düşen 7 yaşındaki küçük Emel Hüseyin hayatını kaybetti.

02 Kasım 2018 Cuma 13:55
Nerede bu insanlık! 7 yaşındaki Emel açlıktan öldü

New York Times gazetesinde geçen hafta fotoğrafı yayımlandıktan sonra sosyal medyada gündem olan ve yardım çağrıları yapılan Emel'in bedeni, savaşın acı yükünü daha fazla taşıyamadı.

Emel'in ailesi dün küçük kızın ülkenin kuzey kesimindeki bir sığınmacı kampında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

New York Times'a konuşan anne Meryem, kızını kaybettiğini belirterek, "Kalbim parçalandı. Emel, daima gülümserdi" ifadelerini kullandı. Meryem, Emel'i kaybettikten sonra diğer çocukları için de endişelendiğini dile getirdi.

Gazetenin geçen hafta Yemen'in kuzeyindeki bir hastanede çok zayıf düşmüş bir şekilde yattığı fotoğrafını yayınlaması üzerine, fotoğraf sosyal medyada paylaşılmış, Emel için yardım çağrılarında bulunulmuştu.

400 bin çocuk tehlike altında

Yemen'de 4 yıldır devam eden iç savaş ülkeyi insani bir krizin eşiğine getirmiş durumda. Birleşmiş Milletler (BM), ülkede 400 bin çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) verilerine göre Yemen'de 2,2 milyon çocuk akut yetersiz beslenme sorunu yaşarken, bu çocuklardan 5 yaşın altındaki 400 bini ise acilen yardım edilmezse ölüm riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Yemen dünyanın en büyük açlık kriziyle karşı karşıya

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Herve Verhoosel, 16 Ekim'de BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Yemen'in dünyanın en büyük açlık kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Verhoosel, ülkede yaklaşık 18 milyon insanın bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmeden yaşadığını, 8 milyon kişinin de kıtlığın eşiğine geldiğini ifade etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 13:55
  1. Yemen
  2. emel
  3. açlık

YORUM YAZ

  • ................27 dk önce
    Rabbim bu amborgoyu uygulayan prens selmana ve etrafındakilere da dert verir inşallah herşeyi olmasına rağmen yemek yiyemesin....bu yavrunun açlığını hergün hissetsinler..Rabbim biz müslümanları da ıslah eylesin elimiz kolumuz bağlı birşey yapmadığımız için..
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