  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Nerede 128 milyar dolar, pardon 116 milyon TL!
Gündem

Nerede 128 milyar dolar, pardon 116 milyon TL!

Yeniakit Publisher
2023-11-18 11:13:00 -
Nerede 128 milyar dolar, pardon 116 milyon TL!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Nerede 128 milyar dolar, pardon 116 milyon TL!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yöneltilen 116 milyon TL sorusunu köşesine taşıdı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Düne kadar “128 milyar dolar nerede” diyerek, kendince siyasi iktidarı köşeye sıkıştırdığını sanan Meral Akşener, şimdi kendisine, kendi partisinin milletvekilleri tarafından yöneltilen “116 milyon nerede?” sorusu üzerine, hırçınlanmış..

O hırçınlandıkça, bağırıp çağırıyor..

Bağırıp çağırdıkça, milletvekilleri istifa ediyor, ya da istifanın eşiğinde, durum kolluyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Oysa hatırlayın, dış güçler Türkiye’ye diz çöktürmek için operasyon üzerine operasyon çektikleri tarihlerde, büyük bir yalan devreye sokulmuştu..

“128 milyar dolar nerede?” diye, Merkez Bankası’nın kasasından, sanki bu miktar bir döviz kaybolması mümkünmüş gibi, algı üzerine algı üretmişlerdi.

Maksat ne idi?

Merkez Bankası’ndaki o döviz sayesinde, dış güçlerin operasyonları bertaraf edilirken, Türkiye’nin direncini kırmak.

Siyasi iktidarı itibarsızlaştırıp, büyük paralar harcamadan Türkiye’yi sarsacak çapta deprem oluşturmak..

Merkez Bankası rezervindeki 128 milyar dolar, Türkiye’nin güvencesi idi.

O güvence sarsılmalı idi ki, dış güçlerin Türkiye üzerindeki operasyonu kendi açılarından başarılı olsun..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

İYİ Parti'nin ağır topları birbirine girdi! Akşener: Defolup gitsinler!
İYİ Parti'nin ağır topları birbirine girdi! Akşener: Defolup gitsinler!

Siyaset

İYİ Parti'nin ağır topları birbirine girdi! Akşener: Defolup gitsinler!

Meral Akşener partinin en önemli iki ismine 'defolup gitsinler' dedi! Bunun adı nasıl ‘İYİ PARTİ’
Meral Akşener partinin en önemli iki ismine 'defolup gitsinler' dedi! Bunun adı nasıl ‘İYİ PARTİ’

Gündem

Meral Akşener partinin en önemli iki ismine 'defolup gitsinler' dedi! Bunun adı nasıl ‘İYİ PARTİ’

Meral'e soğuk duş! Bir milletvekili daha istifa etti
Meral'e soğuk duş! Bir milletvekili daha istifa etti

Gündem

Meral'e soğuk duş! Bir milletvekili daha istifa etti

Barış Yarkadaş'tan önemli iddia ‘CHP’yi darmadağın edeceğim’ Akşener yakın çevresine böyle söyledi
Barış Yarkadaş'tan önemli iddia ‘CHP’yi darmadağın edeceğim’ Akşener yakın çevresine böyle söyledi

Gündem

Barış Yarkadaş'tan önemli iddia ‘CHP’yi darmadağın edeceğim’ Akşener yakın çevresine böyle söyledi

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

cengiz topel

bu hanfendiye inanan kendini milliyetciyim sanmasın bu hanfendi fetonun dişisi

Misafir

Yaziklar olsun bu kağit parçasi için insanlarin yaptiklari çakalliklar halbuki bu yerin üstü varsa altida var insan oglu artik dur gerçekten dur teffekül et.!!!
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23