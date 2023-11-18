Nerede 128 milyar dolar, pardon 116 milyon TL!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yöneltilen 116 milyon TL sorusunu köşesine taşıdı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Düne kadar “128 milyar dolar nerede” diyerek, kendince siyasi iktidarı köşeye sıkıştırdığını sanan Meral Akşener, şimdi kendisine, kendi partisinin milletvekilleri tarafından yöneltilen “116 milyon nerede?” sorusu üzerine, hırçınlanmış..

O hırçınlandıkça, bağırıp çağırıyor..

Bağırıp çağırdıkça, milletvekilleri istifa ediyor, ya da istifanın eşiğinde, durum kolluyor.

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Oysa hatırlayın, dış güçler Türkiye’ye diz çöktürmek için operasyon üzerine operasyon çektikleri tarihlerde, büyük bir yalan devreye sokulmuştu..

“128 milyar dolar nerede?” diye, Merkez Bankası’nın kasasından, sanki bu miktar bir döviz kaybolması mümkünmüş gibi, algı üzerine algı üretmişlerdi.

Maksat ne idi?

Merkez Bankası’ndaki o döviz sayesinde, dış güçlerin operasyonları bertaraf edilirken, Türkiye’nin direncini kırmak.

Siyasi iktidarı itibarsızlaştırıp, büyük paralar harcamadan Türkiye’yi sarsacak çapta deprem oluşturmak..

Merkez Bankası rezervindeki 128 milyar dolar, Türkiye’nin güvencesi idi.

O güvence sarsılmalı idi ki, dış güçlerin Türkiye üzerindeki operasyonu kendi açılarından başarılı olsun..

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