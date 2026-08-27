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Dünya Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor
Dünya

Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Yeniakit Publisher
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Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 162'ye yükseldiği duyuruldu.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, dün ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen sel felaketi nedeniyle can kayıpları artarken sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada, yerleşim bölgelerinin etkilendiği, çok sayıda kamu binası ile özel mülkün hasar gördüğü selde hayatını kaybedenlerin sayısının 162'ye çıktığı duyuruldu.

Aralarında yabancı turistlerin de olduğu kayıp 826 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü, Nepal ordusunun helikopterlerle selden etkilenen bölgelerdeki 100'den fazla kişiyi kurtardığı kaydedildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının felaketten en fazla etkilenen Rasuwa ve Nuwakot bölgelerinde yoğunlaştırıldığı ifade edildi.

Çin devlet televizyonu CCTV ise sınırın Tibet tarafında kayıp olduğu bildirilen 558 kişiden 260'ının yabancı olduğunu belirtti.

 

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), daha sonra verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezinde (ICIMOD) görevli uzmanlar da sele bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığın neden olduğunu belirtti.

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