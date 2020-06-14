Nepal'de toprak kayması: 8 ölü, 1 kayıp
ANKARA (AA) - Nepal'de şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi kayboldu.
Xinhua'daki habere göre, ülkenin batısında Parbat bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi.
Polis yetkilileri, toprak kayması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin kaybolduğunu belirterek bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Toprak kayması nedeniyle bölgede bazı evler yıkıldı.