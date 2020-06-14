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Aktüel

Nepal'de toprak kayması: 8 ölü, 1 kayıp

Yeniakit Publisher
2020-06-14 16:19:01 -
Nepal'de toprak kayması: 8 ölü, 1 kayıp

ANKARA (AA) - Nepal'de şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi kayboldu.

Xinhua'daki habere göre, ülkenin batısında Parbat bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Polis yetkilileri, toprak kayması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin kaybolduğunu belirterek bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Toprak kayması nedeniyle bölgede bazı evler yıkıldı.

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