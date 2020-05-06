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Aktüel

Nepal'de sokağa çıkma yasağı 18 Mayıs'a kadar uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 17:02:18 -
Nepal'de sokağa çıkma yasağı 18 Mayıs'a kadar uzatıldı

ANKARA (AA) - Nepal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 18 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

Arazi Yönetimi, Kooperatifler ve Yoksulluğun Azaltılmasından Sorumlu Devlet Bakanı Padma Kumari Aryal, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarındaki artış göz önünde bulundurularak sokağa çıkma yasağının 18 Mayıs'a kadar uzatıldığını belirtti.

Aryal, uluslararası uçuşlara ilişkin yasağın ve sınırların kapalı tutulmasının mayıs sonuna kadar süreceğini ifade etti.

Nepal'de 24 Mart'ta ülke çapında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı 7 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 99'a yükseldi.

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