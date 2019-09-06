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Nepal’de dang humması alarmı

Nepal’de bir kişinin daha dang humması nedeniyle hayatını kaybetmesi ve Tarım Bakanı Chakrapani Khanal’da dang humması tespit edilmesinin ardından ülke genelinde alarma geçildi.

06 Eylül 2019 Cuma 14:18
Nepal’de dang humması alarmı

Nepal’de bir kişinin daha dang humması nedeniyle hayatını kaybetmesi ve Tarım Bakanı Chakrapani Khanal’da dang humması tespit edilmesinin ardından ülke genelinde alarma geçildi.


Geçtiğimiz ay “ulusal dang salgını” alarmının verildiği Filipinler’in ardından bu kez Nepal, başkent Katmandu’da bir kişinin hayatını kaybetmesi ve Tarım Bakanında da dang humması tespit edilmesinin ardından alarma geçti. Nepalli doktor Prakash Shah şu ana kadar başkent Katmandu da dahil toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yüksek ateş nedeniyle hastaneye başvuran Tarım Bakanı Chakrapani Khanal’in kan testlerinde de dang humması tespit edildi. Tarım Bakanının tedavisine başkent Kantmandu’da bulunan özel bir hastanede başlanırken, tüm bölgelerde alarma geçildi. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile hastalığı taşıyan sivrisineklerin üremesini kontrol etmek için ülke genelinde halka açık alanların temizlenmesi talimatı verdi.


Yapılan son açıklamaya göre, ülke genelinde 2 bin 559 dang humması vakası görüldü.


İnsanlara sivrisineklerden bulaşan dang humması virüsü, hafif ateşle kendini gösteriyor. Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, kusma, karın ağrısı, baş dönmesi, kas ve eklem ağrıları bulunuyor. Su kaynaklarının yetersizliği, kirli sular, hijyenik olmayan yaşam koşulları sivrisineklerin yayılmasını arttırıyor.


Filipinler, dang humması nedeniyle 6 Ağustos’ta acil durum ilan ederek "ulusal dang salgını" alarmı vermişti.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:18
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