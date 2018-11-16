Nepal için kitap kermesi

LEVENT SONAT

Türk insanı bu kez Nepal’a el uzatmak için çalışıyor...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı İstanbul Kadın Kolları’nın “Bu İyilik Nepal’e İyi Gelecek” sloganıyla inşasını sürdürdüğü İslam Kültür Merkezi’ne destek kapsamında “Sen Oku Nepal Aydınlansın” temalı kitap kermesi açıldı.

Fatih’te, Tuğra Otel Kafe’de 25 Kasım’a kadar açık kalacak kermesten elde edilecek gelir, Nepal’de inşası devam eden İslam Kültür Merkezi için kullanılacak.

Yavuz Bahadıroğlu, Abdurrahman Dilipak, Adem Özköse gibi birçok yazarın destek verdiği kermes kapsamında imza günü de düzenlenecek.

Yazarımız Abdurrahman Dilipak, açılışta, “Kur’an-ı Kerim ‘Oku’ diye başlar ve ‘Kur’an’ demek, okunan kitap demektir. Bütün kitaplar Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlamak için değilse faydasız ilimden Allah’a sığınırım çünkü buna hiç gerek yok” dedi.

Hayırseverler, Nepal’de inşası süren İslam Kültür Merkezi için bütün operatörlerden “NEPALISLAM” yazıp 3072’ye kısa mesaj göndererek 5 lira bağışta bulunabiliyor.