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Aktüel Nepal, Hindistan ile ihtilaflı sınır haritasını okul kitaplarına koydu
Aktüel

Nepal, Hindistan ile ihtilaflı sınır haritasını okul kitaplarına koydu

Yeniakit Publisher
2020-09-18 17:32:38 -
Nepal, Hindistan ile ihtilaflı sınır haritasını okul kitaplarına koydu

ANKARA (AA) - Nepal, Hindistan ile tartışmalı sınır bölgelerini kendi toprağı olarak gösterdiği siyasi haritayı yeni ders kitaplarında yayımladı.

Press Trust of India'nın haberine göre, Nepal Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Müfredat Geliştirme Merkezi, Hindistan'daki Lipulekh, Limpiyadhura ve Kalapani bölgelerini ülkelerinin toprakları olarak gösterildiği haritayı içeren okul kitaplarını bastı.

Lise 9. ve 12. sınıf için hazırlanan "Nepal Toprakları ve Sınır Meseleleri İçin Okuma Materyalleri" başlıklı yeni kitaplarda, Eğitim Bakanı Giriraj Mani Pokharel tarafından yazılmış ön söz bulunuyor.

Katmandu yönetimi, bir yıl içerisinde tartışmalı bölgelerin ülke haritasına dahil edildiği demir para basmaya da karar verdi.

- Sınır tartışması

Hindistan, 7 Kasım 2019’da, tartışmalı üç bölgenin Hint topraklarına dahil olduğunu mecliste oy birliğiyle kabul etmiş, bunların ülkede gösterildiği haritayı basmıştı.

Yeni Delhi yönetimi, 8 Mayıs'ta Uttarakhang bölgesindeki Lipulekh geçidini Dharchula'a bağlayan 80 kilometrelik otoyolun açılışını yapmıştı.

Yolun Nepal topraklarından geçtiğini savunan Katmandu yönetimi, bu üç bölgede hak iddia eden, revize edilmiş Nepal siyasi ve idari haritasını yayımlamıştı.

Kabinenin yeni haritayı kabul etmesinin ardından Nepal Hükümet Sözcüsü ve Maliye Bakanı Yuvaraj Khatiwada, hükümetin anayasa programını ve okul müfredatını yeni haritayı içerecek şekilde güncellemeye karar verdiğini belirtmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Anurag Srivastava, Nepal’in söz konusu eylemini, savunulamaz "yapay genişleme’’ olarak nitelemiş, tarihsel gerçeklere veya kanıta dayanmadığını savunmuştu.

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